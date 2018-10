Armand Assante operirao oči u Zagrebu: Hrvatice su predivne

Armand nije vidio ni blizu ni daleko. Počela mu se stvarati mrena, ali sad smo to operacijom riješili i normalno će vidjeti, otkrio nam je dr. Nikica Gabrić (57) iz Klinike Svjetlost.

Armand Assante je došao u Zagreb kako bi otklonio probleme s vidom. Predstavljali su mu sve veći problem, pa je došao do dr. Gabrića.

- O meni su mu pričali Ivanka Trump i Vladimir Kraljević. Naravno da mi je to čast što slavni glumac koji može birati gdje će se operirati dođe baš kod mene. No to je velika promocija i za Hrvatsku, naš turizam i stručnost - kaže Gabrić.

U Zagreću će glumac ostati do četvrtka. Ostao bi i dulje, ali ima obaveza u Chicagu promovirati novi film.

- Jako je ugodan, tu se kod nas šetao u trenirci sa sokom u ruci. Ponaša se najnormalnije, nema nikakve posebne zahtjeve. Raspitivao se i o nogometnoj reprezentaciji, hvali Modrića i Rakitića - opisuje nam dr. Gabrić.

Assante je četiri puta nominiran za Zlatni Globus, a Emmy je osvojio 1996. za ulogu u filmu “Gotti”. Glumio je još u filmovima “Paklena četvrt”, “Kraljevi mamba”... Nekoliko puta je snimao i u Hrvatskoj, a zadnji put ovoga ljeta, i to u Dugom Selu, kojim je oduševljen.

- Svaki dan šećem, jako je mirno, a priroda predivna. Ovdje se osjećam baš jako dobro, a već sam polako počeo učiti i vaš jezik - rekao je tad Assante.

U nekoliko je navrata i ljetovao u Hrvatskoj pa ju je imao prilike dobro upoznati. Oduševljen je našom obalom, za koju smatra da je treba zaštititi kao svjetsku baštinu i da je trebamo čuvati.

- Jedino ljepše od vaše prirode su hrvatske žene - rekao je Assante.

