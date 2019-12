Operni slavuj Marko prije finala izgubio glas: 'Pomoći će Bog...'

Marko Antolković (20) oduševio je svojim glasom publiku i žiri ovogodišnje sezone 'Supertalenta' te si tako osigurao finale popularnog talent showa, no čini se da ništa ne ide po planu. Naime, Marko bi u finalu pobjedu pokušao osvojiti Verdijevom operom 'Traviata', a još uvijek nije siguran hoće li se to dogoditi.

- Taman kad pripreme trebaju ići punom parom ostajem bez glasa, otkazujem koncerte jer ton ne izlazi, izrazito neugodna situacija. Nikad mi se nešto takvo nije desilo. Imao sam koncert u utorak i došao sam na upjevavanje misleći da je sve u redu jer mi se glas u govoru vratio, no ton kod pjevanja nije izlazio, profesorica Lidija je odmah prognozirala upalu i zvala vrsnu liječnicu za glas Santu Večerinu koja me odmah primila, snimila glasnice, otkrila problem i krenula u rješavanje istog - izjavio je Marko za 24sata i dodao da vjeruje da će se uz pomoć dragog Boga sve iskristalizirati do ponedjeljka:

Kažu da je ona jedina koja me može izliječiti do ponedjeljka pa se nadam da će tako i biti. Koristio sam razne pripravke, što iz ljekarne, što domaće, no ništa nije pomagalo. Nakon injekcije i korištenja novih lijekova, glas se polako vraća, no treba ga štedjeti. Nadam se da ću u ponedjeljak biti u punoj snazi te da me ova nezgodna situacija neće spriječiti u ostvarenju snova.

Osim što je u polufinalu, uz plesnu skupinu Transform crew dobio najveći broj glasova publike, osvojio je srce Martine Tomčić (44).

- Ovo je svjetska senzacija. Markov talent nadilazi svjetske razmjere. ‘Supertalent’ je samo odskočna daska za tvoj život - poručila mu je operna pjevačica. Iako Marko voli čuti komplimente, bitniji su mu mišljenje djevojke Nikoline i roditelja.

- Moja djevojka je od početka uvjerena da ću biti u finalu. Presretna je i preponosna - kaže. S Nikolinom će za mjesec dana proslaviti četvrtu godišnjicu veze, a počeli su se družiti u sedmom razredu osnovne škole.

