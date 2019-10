Opet istaknula atribute: Kylie postala sirena za Noć vještica

Kylie Jenner (22) jednogodišnju kći Stormi Webster (1) maskirala je u outfit koji je sama nosila na Met Gali, a da se milijarderka voli maskirati za Noć vještica i da je pritom kreativna potvrdila je još jednim kostimom. Najmlađa milijarderka sad je na sebe navukla peraju i tako je na jedan dan postala sirena Ariela.

No kako to obično biva s Kylie ovo joj nije jedini kostim kojim se pohvalila pratiteljima na društvenoj mreži. Ovog puta 'prerušila' se u Playboyevu zečicu i to nedugo nakon što se za naslovnicu istog magazin fotografirala.

Jenner je fotografijom 'zaradila' milijune lajkova i mnoštvo komplimenata, a njezini vjerni pratitelji smatraju kako je ovo bilo njezino najseksepilnije izdanje dosad.

Američka reperica Nicki Minaj (36) nedavno je na društvenim mrežama dala do znanja kako se udala za za svog kontroverznog dečka i producenta Kennetha Pettyja (41), Par se za Noć vještica maskirao u likove iz poznatog horora, pa je tako Petty bio Chucky, a Nicki njegova mlada.

Pjevačica Ciara Wilson (33) i igrač američkog nogometa Russellom Wilsonom (28) odlučili su na jednu večer postati slavni par. Tako su se na Instagramu pohvalili da su supružnici Beyonce (38) i Jay Z (49). Ciara je imala baby-rozo svileno odijelo, a Rusell svijetlo plavo.

Britanska glumica Elizabeth Hurley (54) kao da živi na plaži ili uz bazen, neprestano se sunčajući. Njezin Instagram profil 'pršti' golišavim fotografijama na kojima Hurley pozira u badićima ili donjem rublju. Ipak, sada je fanove 'počastila' nešto drugačijim izdanjem. Elizabeth je krenula s pripremama za Noć vještica pa je tako nabavila kostim za najstrašniju noć u godini. Pozirala je u žutom 'Kill Bill kombinezonu' koji je upotpunila mačetom.

Demi Lovato (27) se najprije vrlo uspješno prerušila u Marie Antoinette, a zatim je utjelovila poznatog klauna Pennywise iz filma 'Ono' u nešto izazovnijem izdanju.

Na zabavi je s njom pozirala i Paris Hilton (38) koja se prisjetila djetinjstva te na sebe navukla odijelo iz srednje škole.

Američka glumica Lisa Rinna (56) postala je Jennifer Lopez (50). Za Noć vještica nije odabrala bilo kakvu haljinu. Naime, obukla je identičnu haljinu zelenu Versace haljinu koju je Lopez nosila u veljači 2000 na dodjeli nagrade Grammy. Za razliku od Jennifer, Lisa je pokazala malo više. Naime, kreacija je više nego provokativna, a u jednom trenutku glumica je pokazala i gaćice.

Američka reperica Cardi B (26) navukla je crvenu dugu periku te čizme iste boje do koljena i obukla usko bijelo odijelo i 'postala' medicinska sestra.

