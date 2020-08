Opet napali ženu Stjepana Božića: 'Frustrirana si. Ispred skupih hotela ti se samo slikaš'

Straši me činjenica da je netko u toj mjeri fokusiran na mene. To nije zdravo. I bojim se da ću ovaj put zatražiti pomoć nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj, rekla je Petra

<p>Supruga bivšeg boksača<strong> Stjepana Božića </strong>(45), <strong>Petra Božić</strong> (35), uživa u Selcu uz najmilije, a na društvene mreže svakodnevno objavljuje idilične obiteljske fotografije. Njezina sreća očito smeta nekima pa ju je tako opet jedna pratiteljica 'pozvala na red' na Instagram profilu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Manekenka pozira u badićima</strong></p><p>- Zaista ne znam zašto te lažu. Možda imaš drag karakter kad te se upozna pa si simpa, ali ovako si debelo ispod prosjeka. Toliko si isfrustrirana i ljuta jer ti je netko napisao da se slikaš ispred skupih hotela, a zapravo samo prođeš ispred njih. Pa ako to nisu kompleksi onda ne znam što je. Tagiraj se tamo gdje si stvarno ako ti se toliko sviđa i čini te sretnom u tvom bajkovitom životu. Čemu sram pa 90% naše nacije nikada nije ušlo u hotel ili skupi restoran. Nije to bed, nismo svi bogati, svima lijepi i pametni - piše u podužoj poruci.</p><p>Petra joj je odgovorila: 'Svatko u drugom vidi ono što nosi u sebi. Puno ljubavi šaljem'. </p><p>Već je u svibnju dobila sličnu prozivku. Petra je tada pozirala u Crikvenici s kćerkicom <strong>Emmom Katarinom</strong> te Stjepanovom kćeri <strong>Lucijom</strong>. Djevojčice je modno uskladila, a onda su je 'popljuvali'. </p><p>- Preloše je to potucanje po tuđim starim kućama za bivšeg šampiona. Zar ti ne može priuštiti barem srednje kvalitetan odmor u bar malo pristojnijim uvjetima? Tako si 'ljetovala' po oronulim kućama i kad si bila sama. Još ovako uz tvoj outfit i rupčage u kojima 'odsjedate' doslovno izgledaš kao cigančica. I to radiš i od jadne djece. Glumiš sreću izvrsno, pitanje je samo kakvo je stanje u tvojoj glavi kad ostaneš sama sa sobom? U kojem stupnju jada se nalaziš? Pozdrav od ekipe iz Zagreba koja vam se svaki dan smije - komentirala joj je jedna korisnica fotografiju. </p><p>Petra joj nije ostala dužna pa je prozvala dušobrižnicu. </p><p>- Draga Ivana, nije bitno gdje si, nego s kim si... Meni je uz mog čovjeka i našu djecu život bajka. Žao mi je što je tebi očito loše kad imaš potrebu s lažnog profila komentirati cigančicu i bivšeg šampiona... Ozdravi mi brzo - poručila joj je, a kasnije je izbrisala njezin komentar.</p><p>Petra je otkrila i da trpi sustavno maltretiranje od iste osobe već više od dvije godine te da nikako ne može shvatiti potrebu ljudi da je ponize kako bi uzvisili sebe.</p><p>- Iako imam visok prag tolerancije, bojim se da je i njoj došao kraj. Straši me činjenica da je netko u toj mjeri fokusiran na mene. To nije zdravo. I bojim se da ću ovaj put zatražiti pomoć nadležnih institucija u Republici Hrvatskoj - otkrila je krajem svibnja.</p><p> </p>