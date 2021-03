Među raznim šokantnim tvrdnjama koje su u intervjuu kod Oprah iznijeli Meghan Markle (39) i princ Harry (36), najjače je odjeknula ona u kojoj tvrde da su se vjenčali u dvorištu, sami i samo pred nadbiskupom Canterburyjem.

No, priča se ubrzo mijenja. Samo nekoliko tjedana nakon, britanski mediji dolaze do pravog vjenčanog lista, a nadbiskup poriče tvrdnju slavnog dvojca.

Naime, 65-godišnji nadbiskup Justin Webly, koji je trenutačno na promotivnoj turneji svoje nove knjige 'Reimagining Britain: Foundations For Hope', opovrgnuo je tvrdnju kraljevskog para i za talijanski 'La Repubblica' izjavio da je legalno vjenčanje održano u subotu 19. svibnja odnosno na dan kraljevskog vjenčanja.

Nadbiskupa su upitali je li stvarno vjenčao Meghan i princa Harryja tri dana prije, a on je odgovorio kako je s njima imao niz privatnih i pastoralnih sastanaka prije vjenčanja, ali da je legalno vjenčanje bilo u subotu.

- Potpisao sam vjenčani list, koji je pravni dokument, i počinio bih teško kazneno djelo da sam ga potpisao znajući da je lažan. Možeš raditi što god ti se sviđa, ali pravno valjano vjenčanje je bilo u subotu - rekao je nadbiskup i napomenuo da neće dalje otkrivati što se dogodilo na bilo kojem drugom njihovom sastanku.

Podsjetimo, britanski tabloid The Sun nedavno je uspio doći do vjenčanog lista kraljevskog para na kojemu stoji datum 19. svibnja kao službeni dan njihova vjenčanja, a upravo je i to dan kada se održao 'spektakl' za javnost.

Par je zatim putem glasnogovornika poručio kako se nije radilo o vjenčanju već o razmjeni zaruka, što znači da se nisu legalno vjenčali.

Meghan je tako svjesno lagala Oprah i široj javnosti, jer osim romantičnih izljeva ljubavi tri dana svadbe, ništa više od toga nije se dogodilo. Kako je sam par priznao da oko nekih stvari nisu bili dovoljno iskreni u intervjuu, postavlja se pitanje oko čega još su sve lagali.