Oplela po susjedima: 'Mogla bih šest puta umrijeti, nikakvi su'

Pjevačica Neda Ukraden (69) poštuje naredbu kako građani iznad 65 godina ne bi trebali napuštati svoje domove tako da je bila sama u izolaciji u stanu u Beogradu na vodi, koji su kupili njena kći Jelena Bilbija Minović (40) i zet. U tom naselju živi velik broj poznatih osoba s estradne scene.

Iako ne može i neće otići kod susjeda na kavu jer i ona sudjeluje u sprječavanju širenja korona virusa i čeka da ugroza prođe, ni kad se sve 'unormali', nije izvjesno da će piti kavu s njima.

- Susjedi su mi nikakvi, mogla bih šest puta umrijeti bez da itko primijeti. Nema starih susjeda. Jedna se tu bunila jer su majstori pravili buku. Stavljali su pločice po danu, naravno, ne noću. To je sve moderan, netolerantan svijet - rekla je Neda, piše expresstabloid.ba.

Foto: Mladost Kaštela

Pjevačica je nedavno priznala kako ju najviše brine financijska situacija, s obzirom na to kriza uzrokovana pandemijom uvelike pogađa i estradnjake.

- Koga to ne bi brinulo? Meni je do sada otkazano deset koncerata. Uvijek su pjevači bili slobodni strijelci, ali svi mi imamo neke obaveze. Također, želim svojoj obitelji ostaviti nešto. Ne želim biti samo jedna Neda koja je pjevala, a nije ništa ostavila. Neka me moja djeca pamte ne samo po pjesmi, već i po onome što sam im ostavila - rekla je pjevačica za srpske medije.

Foto: Instagram

Odlučila je uzeti stvar u svoje ruke i pobrinuti se za svoju egzistenciju i egzistenciju svojih kolega estradnjaka. Ukraden je apelirala na nadležne organe da u okviru pomoći za poduzeća, privrednike i biznismene, financijski pomognu i pjevačima koji ne rade zbog epidemije korona virusa i nemaju novčana primanja. Njena izjava naišla je na različita mišljenja na estradi, ali Nedu to ne brine već maksimalno iskoristi slobodno vrijeme i uživa u njemu.

Foto: Instagram

- Sada imam vremena čitati knjige, a tu su naravno i telefoni, televizija... Informiram se o svemu. Trudim se biti u toku informacija, koje su nažalost sve dramatičnije - rekla je pjevačica nedavno.

