Opljačkali hrvatsku dizajnericu: Ukrali 40-ak haljina, ogledalo...

Najdraže i najdraži naši! Želim Vam se od srca zahvaliti na svakoj poruci, što putem društvenih mreža, što putem mobitela. Hvala na svakom telefonskom pozivu. Hvala na svakom sheranju. Neizmjerno Vam puno hvala na podršci i riječima ohrabrenja. Dogodilo se što se dogodilo, ali iz toga ćemo izaći jači! Sutra je novi radni dan, i naše vrijedne snage kreću u izradu haljina koje će uskoro visjet veselo poput leptirića na našim štenderima. Svi smo živi i zdravi, to je najvažnije. Haljinice ćemo šivati i noću i ova kolekcija će biti najposebnija ikad. Znate zašto? Radi Vas! Da nije bilo svih Vas, koji ste slali tolike divne pozitivne energije, riječi podrške i pokazali da u ovom nismo, niti ćemo ikada biti sami. Vjerujem da dobro uvijek pobjedjuje. Hvala Vam još jednom na svemu, jer ovo nije samo @anitapokrivacdesign, ovo je nešto puno veće - radi svih Vas. Ovo je zajedništvo. Voli Vas Anita!❤️

