Oprah se nije udavala i nema djecu: 'Nikada nisam požalila'

Legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey (65) već je navikla da ju svi pitaju zašto se nikad se nije udavala niti imala djecu.

- Niti jednom nisam požalila zbog svoje odluke - rekla je Oprah koja je partnera Stedmana Grahama (68) upoznala 1986. na jednoj dobrotvornoj večeri, a kako je priznala za magazin People, tijekom njihove veze koja traje 33 godine, samo je jednom poželjela postati majka i to nedugo nakon što su se zaručili.

- U jednom sam trenutku u Chicagu kupila još jedan stan, vođena mišljenju da ukoliko se vjenčamo, trebat ćemo dodatnu sobu za djecu - priznala je Oprah, no to se nikada nije ostvarilo ponajviše jer je i sama postala svjesna koliko odgovornosti i žrtve je zapravo potrebno da žena postane majka.

Priznala je i kako je tijekom godina u kojima je radila 'The Oprah Winfrey Show' shvatila da razgovara s puno zbrkanih ljudi, a koji su postali takvi zato što njihovi roditelji nisu bili svjesni koliko je taj posao odgoja važan i odgovoran.

- Godinama imam najveće poštovanje prema ženama koje su odlučile ostati kod kuće s djecom, jer ne znam kako im to uspijeva po cijele dane. Nitko ženama ne daje priznanje koje zaslužuju. Razmišljala sam o tome svemu često, o tome kako radim po 17 sati dnevno i kad dođem kući imam dva psa i Stedmana koji mi dopušta da budem ono što jesam u ovome svijetu. On nikada nije ništa tražio ni zahtijevao od mene, nije imao prohtjeve tipa: 'Gdje mi je doručak? Gdje je moja večera?'. No, mislim da bi se sve to promijenilo da smo se odlučili vjenčati - ispričala je i nastavila:

- Oboje smo odavno zaključili da ne bi više bili zajedno da smo se vjenčali. Stoga ne žalim ni zbog čega, a vjerujem da je dio toga što ne žalim i taj što sam pronašla ono što je najbolje za mene i sve podredila 'Oprah Winfrey Leadership Academy' za djevojčice u Južnoj Africi. Te djevojke ispunjavaju majčinsku prazninu koju bi možda imala - zaključila je.

