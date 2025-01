Oprah Winfrey izgubila oko 50 kilograma pa otkrila: 'Sad znam zašto su mršavi ljudi mršavi...'

U novoj epizodi svog podcasta Oprah Winfrey (70) otkrila je neke detalje o svom procesu mršavljenja u kojem je izgubila gotovo 50 kilograma. Slavna televizijska voditeljica dodala je kako su joj lijekovi za mršavljenje pomogli da spozna istinu o 'mršavim ljudima', piše Daily Mail.

- Jedna od stvari koju sam shvatila prvi put kad sam uzela lijek za mršavljenje je da sam sve ove godine mislila da mršavi ljudi jednostavno imaju veću snagu volje. Da jedu bolju hranu, lakše su se držali toga, nikad nisu pojeli čips. I onda sam shvatila da oni uopće ne razmišljaju o tome. Jedu samo kad su gladni i prestaju kad su siti - otkrila je Oprah svoje iskustvo uzimanja 'čarobnog lijeka'.

Oprah je još 2023. godine priznala da je koristila lijek za dijabetes tipa 2, a prethodno je bila na jo-jo dijeti. U podcastu je progovorila kako je u karijeri više puta bila 'javno ponižavana' zbog svoje težine.

- Svakog tjedna su me tabloidi iskorištavali, kad god bi se bilo koji komičar želio našaliti s tim, našalio bi se. I prihvatila sam to jer sam mislila da to zaslužujem - ispričala je voditeljica.

Ranije je negirala da uzima lijek za mršavljenje, no ipak je priznala da ga je počela koristiti kada je izgubila 20 kilograma.

Foto: GGRE, CLTN

- Nisam više mogla vježbati. Ne mogu se brže penjati ni brže trčati. Morala sam jesti jedan obrok dnevno. Ništa drugo nisam mogla učiniti - objasnila je jednom prilikom.