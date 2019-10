Oprostila se od psića i prisjetila bitke s rakom: Borili smo se...

Splitska pjevačica i vokal grupe Magazin, Andrea Šušnjara (32) šokirala je obožavatelje objavom na društvenim mrežama. Šušnjara se putem Facebooka oprostila od maltezera Noe, koji je nakon 14 godina uginuo.

- 14 godina prijateljstva, lijepih trenutaka, onih manje lijepih, puno borbe, sreće i tuge, sve smo prošli. Znam da si se borio do kraja, sada spavaj i odmori se. Nikad te neću zaboraviti, vidimo se na nekom ljepšem mjestu - napisala je Andrea ispod albuma fotografija, a obožavatelji su primijetili onu na kojoj pjevačica ima kratku smeđu kosu.

Hrvatskoj glazbenici prije 13 godina, točnije prije 20. rođendana dijagnosticiran je rak jajnika. U to vrijeme, Andrea je pobijedila na audiciji za Magazin, ali se zbog zdravlja morala posvetiti borbi i stalnim kemoterapijama.

- Bilo je veoma šokantno, no nisam imala izbora nego to prihvatiti. Uslijedile su operacije, cijelo ljeto kemoterapija. Hvala Bogu izvukla sam se, a izvukla sam i moralnu pouku, promijenila sam se u potpunosti kao osoba, danas razmišljam mnogo ozbiljnije, realnije. Možda ću zvučati glupo, no zapravo sam sretna zbog svega što se dogodilo, smatram to blagoslovom jer danas cijenim prave vrijednosti, a ne materijalne kao prije - izjavila je 2009. Šušnjara, a u intervjuu za Red Carpet otkrila kako joj je najgori period bio onaj kad joj je kosa počela otpadati.

- Kada sam počela gubiti kosu, to je bilo strašno. Morala sam otići kod frizerke koja me ošišala na nulu. Kad sam se pogledala u ogledalo, doživjela sam šok. Jedno vrijeme sam se skrivala iza perika i marama, ali nakon par mjeseci sam sve to skinula i izašla van. Svi su bili oduševljeni i govorili mi: 'Svaka čast' - objasnila je.