Opušteni Letovci spremni su za show: 'ŠČirimo samo ljubav i borimo se protiv gluposti...'

Danima je Liverpool 'disao' u ritmu Eurosonga, a na dan prvog polufinala od jutra su ulice bile pune obožavatelja. Veseli i razdragani bili su u bojama zemalja iz kojih dolaze, pjevali su pjesme koje favoriziraju, grad Beatlesa bio je u utorak ujutro grad pjesme. Red ispred službene Eurosong trgovine bio je golemi, svi su bili u utrci za kakvim suvenirom. Na spomen Hrvatske većina se sjeti 'živopisnog' Leta 3, odnosno njihova nastupa. Borbe s izgovorom i dalje traje, no neki su se barem približili izgovoru 'ŠČ'. A kao i svih ovih dana, naši su predstavnici bili opušteni i spremni za show.

- Mi smo došli širiti ljubav i boriti se protiv gluposti. To je naša životna misija, od nje ne odstupamo nikad, pa tako ni na Eurosongu, na kojem ćemo ostati svoji i nećemo iznevjeriti našu publiku - rekao je nekoliko sati uoči nastupa Damir Martinović Mrle (61).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naši Letovci ovih dana u Liverpoolu nisu izlazili iz kostima, odnosno obične odjeće nisu ni imali. Ne morate sumnjati da je tako bilo i na dan njihova polufinala. U opremi su izašli iz hotela, a odmah su ih okružili obožavatelji. Elizabeth, koja je bila odjevena kao Prlja, te Anne-Claire i Katie bile su oduševljene kada su ispred hotela u kojem odsjeda Let 3 vidjele novinare i upoznale svoje idole. Elizabeth je kostim izradila sama, na videima se 'educirala' kako bi šešir i kaput bili što autentičniji.

A bez imalo sumnje autentičan je bio poljubac Zorana Prodanovića Prlje (58) i njegove supruge Marije na ulicama Liverpoola. Izgleda da Prlji nije nedostajalo motivacije. Marija je inače vrlo samozatajna te se ne pojavljuje u javnosti. Imaju Riječani veliku potporu u gradu Beatlesa, a nakon proba, na kojima su bili sjajni, nisu strahovali od nastupa. Tako je bilo i na generalki u ponedjeljak. Baš su oni, pokazuju izvještaji, uz Šveđanku i Izraelku, dobili veliki pljesak prisutnih novinara i fotografa koji inače baš i ne plješću svakome.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

Eurosong ima klubove obožavatelja diljem svijeta, oni prate natjecanja po zemljama, no najviše ih, dakako, zanima sam izbor za pjesmu Eurovizije. Ovogodišnji slogan je 'United by Music', odnosno 'ujedinjeni s muzikom'. U gradu velikoga nogometnoga kluba, čija je himna 'You'll Never Walk Alone', napravili su izvedenicu 'You'll Never Sing Alone'. Kako je domaćin ove godine trebala biti Ukrajina, većina toga je u prigodnim plavoj i žutoj boji.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ni kap kiše nije pala. To je pravo čudo, zar ne - rekla nam je s osmijehom britanska novinarka Natasha, koju smo sreli u šetnji na doku kralja Alberta. Bome da. U Eurovizijskom selu, mjestu za sve one koji nisu uspjeli kupiti ulaznice za polufinala i finale Eurosonga, čuo se orkestar koji svira melodiju 'Here Comes the Sun'. Ispred glavne pozornice u tom glazbenom selu na betonu sjede školarci, koje su učiteljice povele na eurovizijski izlet. Ubrzo se na pozornici pojavljuje ukrajinska pjevačica Ruslana i izvodi pobjedničku pjesme Eurovizije 2004. 'Wild Dances'. Nakon nastupa kratko smo popričali:

- Imam tri favorita. Naravno, ponovno želim vidjeti Ukrajinu kao pobjednicu. Pitamo je li imala priliku čuti našu 'Mamu ŠČ!'.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kako da ne. Sviđa mi se. Hvala vam na poruci pjesme - dodaje pjevačica. Kilometar dalje od Eurovizijskog sela je M&S Bank Arena u kojoj je večeras nastupio Let 3. Dečki su nam netom prije nastupa rekli kako se osjećaju.

Claudija iz Nizozemske je velika obožavateljica, a od umora je sjela na hladan pločnik.

- Pratim otkad sam bila djevojčica. Drago mi je što sam uspjela dobiti ulaznice - rekla nam je Nizozemka.

Foto: Ivana Prkačin/24sata

