Adele na vjenčanju sve šokirala linijom: Pokazala je uzak struk

Pjevačica Adele (31) iznenadila je drastičnom transformacijom, a prema pisanju stranih medija smršavila je 45 kilograma u godinu dana. Sada je linija britanske pjevačice postala glavna tema. Nakon što se pojavila na zabavi nakon dodjele Oscara, paparazzi žele snimiti kako izgleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U posljednje vrijeme Adele izlazi samo na prijateljska druženja pa o njezinom novom izgledu svjedoče samo amaterske fotografije i snimke.

Foto: Instagram

U Londonu je u subotu bilo vjenčanje njezinih prijatelja Laure Dockrill i Huga Whitea. Pjevačica se 'uhvatila' mikrofona pa je otpjevala svoj veliki hit 'Rolling In The Deep' te hit grupe Spice Girls 'Spice Up Your Life'.

Između ostalog, Adele su nedavno paparazzi 'uhvatili' u tajicama. Ulazila je u automobil dok je na sebi imala usku trenirku koja je naglasila njezinu liniju, posebno ravan trbuh i mršavije noge.

Foto: SOVE, SPOT

Adele se podvrgnula strogoj dijeti u kojoj uzima tek 1000 kalorija dnevno i pije zelene prirodne sokove. S dijetom je krenula nakon razvoda od Simona Koneckog (45).

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Adelina promjena je itekako vidljiva, a ako je suditi prema pisanjima stranih medija, u borbu s viškom kilograma nije se upustila sama. S njome su bili treneri Joe Wicks i Dalton Wong. Navodno je ključ uspjeha u tome što je krenula na pilates, a dizala je i utege u teretani.

Obožavatelji su u početku voljeli njezinu preobrazbu, ali sad misle da je vrijeme da stane s dijetom.

POGLEDAJTE VIDEO: