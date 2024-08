Organizatori festivala u Veneciji morali spriječiti susret Angeline i Brada: 'Ne želimo probleme'

Glumci Brad Pitt (60) i Angelina Jolie (49) pokušavaju izbjeći susrete tijekom promocije svojih filmova na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu. Organizatori su osigurali da bivši supružnici budu razdvojeni kako bi se izbjegle neugodne situacije, javlja Page Six.

- Angelina će biti prisutna prvog dana, u četvrtak 29. kolovoza, a nakon toga će s redateljem filma Maria, Pablom Larrainom, otputovati na Telluride Film Festival u Coloradu. Brad dolazi u subotu u Veneciju. Nema šanse da im se isprepletu putevi - poručio je umjetnički direktor Alberto Barbera.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Jolie je u utorak stigla u Italiju kako bi predstavila svoj film 'Mari', koji govori o životu operne pjevačice Marije Callas. Pitt će u Veneciji predstaviti film 'Wolfs', u kojem glumi s Georgeom Clooneyjem.

Pitt i Jolie upoznali su se na snimanju filma 'Gospodin i gospođa Smith' 2005. godine. Ubrzo nakon toga su prohodali, a vezu su okrunili brakom 2014. Angelina je dvije godine kasnije zatražila razvod braka zbog, kako je navela, nepomirljivih razlika.

Zajedno imaju troje biološke djece, Vivienne, Knoxa, Shiloh i posvojenu djecu Maddoxa, Zaharu i Paxa.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Par je čitavo vrijeme bio u borbi za skrbništvom. Brad je tražio zajedničko skrbništvo nad djecom, dok je Angelina inzistirala na isključivom skrbništvu uz koje bi on imao samo pravo posjeta. Rješenje su postigli 2018., kad je Angelinina odvjetnica navela za Reuters da je dogovor o skrbništvu postignut. No pravna bitka se nastavila do danas.

Foto: Bernadett Szabo