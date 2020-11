'Organizirali su korona party, a lagali da snimaju scenu filma'

Glasnogovornica studija sve je demantirala i rekla kako se nije radilo ni o kakvoj zabavi već je ekipa filma na čelu s Keanuom Reevesom snimala scenu proslave za potrebe filma te da su poštovane epidemiološke mjere

<p>Četvrti nastavak kultne znanstveno-fantastične franšize Matrix sniman je posljednjih mjeseci u Berlinu, a završetak snimanja obilježen je i partyjem, koji bi nekada bio sasvim razumljiv i neizbježan, no u današnje vrijeme pandemije korona virusa potpuno je neprihvatljiv i kažnjiv. </p><p>Britanski <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/nov/13/matrix-party-disguised-film-shoot-bypass-german-covid-rules-keanu-reeves">Guardian</a> piše kako su njemačke zdravstvene vlasti pokrenule istragu protiv studija u kojem se snimao film, i to zbog korona partyja, u kojem je navodno sudjelovao i glavni glumac <strong>Keanu Reeves</strong> (56). Sporno druženje s više od 200 gostiju upriličeno je u Brandenburgu unatoč restriktivnim mjerama, a pojedini njemački tabloidi pišu i kako su se uzvanici 'prerušili' u filmsku ekipu, kako bi se zabavljali bez straha.</p><p>U njemačkom glavnom gradu trenutačno je dozvoljeno okupljanje do 50 ljudi te pod strogim mjerama zaštite pa se sporni party, ako zaista nije bio dio filma već proslava projekta, itekako kosi s predviđenim. </p><p>- Atmosfera je bila vesela. Svi su se ranije testirali na korona virus, ali svejedno su morali nositi maske, no mnogo ljudi nije to poštovalo. Činjenica je da se nije radilo ni o kakvom snimanju, već o tulumu. Nitko tu ništa nije snimao - rekla je jedna od gošći. </p><p>Na tulum su stigli plesači i DJ, a upriličen je i svečani vatromet. Keanu i njegova partnerica <strong>Alexandra Grant</strong> (47) pili su vino, no otišli su sa zabave relativno rano, navodi njemački Bild. </p><p>Glasnogovornica studija <strong>Bianca Markarewicz</strong> sve je demantirala i rekla kako se nije radilo ni o kakvoj zabavi već je ekipa filma snimala scenu proslave za potrebe filma te da su poštovane sve epidemiološke mjere. Novi Matrix trebao bi se pojaviti do kraja 2021. pa će tada možda i ovaj misterij biti riješen. </p>