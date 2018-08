Originalna Britney: Voditelja je 'bacila' na sve četiri i bičevala

Britney Spears (36) pozvala je engleskog voditelja i modela Rylana Clarka Neala (29) da joj se pridruži na pozornici na njezinom jučerašnjem koncertu u londonskoj O2 areni. Rylan se šokiranog lica popeo k pjevačici, a potom je ona priredila iznenađenje njemu i fanovima, tvrdi The Sun.

Foto: JORO

Britney je voditelju stavila povodac i šetala ga na pozornici te je on poslušno išao za njom ispružen na sve četiri poput psa. Pjevačica je poseban scenski nastup s Rylanom izvodila tijekom svoje pjesme 'Freak Show', a pretvarala se i da ga bičuje.

Hey @Rylan, did you get up to much last night? 😂@britneyspears #PieceofMe #Freakshow pic.twitter.com/pLhIGaQkHq