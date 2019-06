Orlando Bloom: U stanu čuva ostatke kostura pokojnog psa...

Glumac Orlando Bloom (42) rekao je kako čuva ostatke, tj. kostur svog obožavanog pokojnog psa Sidija u svom domu.

Foto: JXE/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Bio je divan partner i bio sam jako uznemiren kada je otišao sa ovoga svijeta. Znam da se mnogi tome iščuđavaju, ali sve je to napravljeno s ukusom, a ja i dalje imam priliku reći mu laku noć svake večeri - izjavio je Bloom. Orlando je mješanca spasio dok je u Maroku snimao film "Kingdom of Heaven". Nije ga se moglo vidjeti na ulicama New Yorka, a da uz sebe nije imao vjernog pratioca. Godine 2015. otkrio je kako je pas patio od bolesti jetre i Sidi je uginuo godinu dana kasnije.

Foto: Instagram



U međuvremenu je posvojio štenca kojeg je nazvao Mighty, a njegove fotografije redovito objavljuje na svojim društvenim mrežama. Za sebe kaže kako je "veliki ljubitelj životinja".



- Mi Britanci smo veliki ljubitelji pasa, ali i da nisam Britanac znam da bih bio slab na životinje, posebno na pse, naprosto sam takav - kaže zvijezda "Gospodara prstenova". Preslatke četveronošce obožava i njegova zaručnica, pjevačica Katy Perry, koja na društvene mreže redovito stavlja fotografije svog pudla imena Nugget.

Foto: Instagram



Par, koji već godinama prekida i miri se, zaručio se u veljači, a trebali bi se oženiti u tematskom parku. Katy Perry (34), navodno na užas nekih, želi zavjete izmijeniti u Pepeljuginom dvorcu u Disneyworldu na Floridi. Izrazila je želju i da joj na svadbi pjeva kolega iz "American Idola", Lionel Richie (69).



- Ne smeta mi da pjevam za đabe, već se ionako osjećam kao dio obitelji - rekao je navodno Richie.



Perry se u jednom intervjuu prisjetila i kako ju je Bloom zaprosio.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bilo je to na Valentinovo, a sve se odigralo u jednom helikopteru. Otišli smo na večeru i trebali ići na izložbu poslije, no umjesto toga on me odveo u helikopter. Tamo je imao pripremljenu bocu šampanjca, a kutija s prstenom mu je bila u džepu, te je na komad papira napisao sve što mi želi reći. No, onda mu je kutija zapela u džepu i dok ju je pokušavao istrgnuti laktom je "okinuo" šampanjac i razbio bocu - rekla je Perry.