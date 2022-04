Ornela o 'Plesu sa zvijezdama': Preživjela sam ucijene, ludosti i prijetnje o uništenju karijere...

Glumica Ornela Vištica (32) 2013. godine natjecala se u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama', a sad je ispričala kako se trebala natjecati godinu ranije, no bila je spriječena. Kako kaže, na njoj se prelomilo, a tuga je nakon toga prevladala. Ipak, dobila je svoju priliku i ubrzo su je zvali iz showa da dođe plesati. O raspletu Vištica je napisala poduži status na svom Facebooku.

- Ples sa zvijezdama jedan je od meni najdražih projekata…. Kad bih barem mogla opisati tugu zbog koje nisam mogla plesati prvu godinu kad sam bila pozvana u projekt; jer su se igre velikih prelomile na meni te godine - valjda bi se jezero od tuge moglo tada napraviti… - započela je Ornela svoju objavu pa objasnila:

- Moji snovi o umjetnosti, o slobodi, slobodnom pokretu, ljepoti plesa, skoro su se raspali jedno jutro. Preživjela sam prijetnje, ucjene i one rečenice o uništenju moje karijere i one rečenice kako više nikada neću snimiti kadar i kako će igra biti odigrana tako da ću biti kriva. Preživjela sam i one pratnje i namještene članke i ludosti. Nakon nove namještaljke ja bih plesala, svako sam jutro plesala.

Ispričala je da su ju dobri ljudi pozvati ponovno da pleše, pa je dobila novu priliku ostvariti svoju želju.

- Moje je oduševljenje je bilo ogromno. Htjela sam proći svaki ples… Bila sam s radošću druga jer je Mislav realno bio daleko bolji plesač od mene i navijala sam za njega. Projekt je bio predivan, imala sam strogog i odličnog učitelja, plesnog prvaka, imala sam najljepše haljine, predivne kolege, strogi žiri koji me natjerao na suze radosnice zbog prvih desetki na onaj čuveni tango…

Kako kaže, danas prati svaku epizodu showa i navija za novu generaciju plesnih kolega.

- još uvijek imam plesne cipelice, igram, snimam i radim ono sto volim. Nisam uništena. Jer je ljubav u meni pobijedila sve trulo i loše u tadašnjim “velikim” ljudima oko mene. Plešite, plešite svoj ples svaki dan. I budite ljudi, dostojanstveni ljudi, jer život takve nagrađuje. Vjerujem.

Ornela je u showu plesala s partnerom Markom Hercegom, a to iskustvo nikada neće zaboraviti. U oznakama ispod statusa dodala je da za svoj život ima samo svoja pravila.

