Orsag: 'Bivša cura me psihički i fizički zlostavljala dvije godine'

Najgore je što se uopće nisam snašla i što sam doživjela svojevrsni Stockholmski sindrom pa je to trajalo oko dvije godine. Teško je prihvatiti da se nalaziš u takvoj situaciji, ispričala je komičarka

<p>Zagrebačku komičarku <strong>Marinu Orsag</strong> (41) gledamo u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato'. U posljednje vrijeme naišla je na probleme - zbog pandemije morala je zatvoriti stand-up klub Studio smijeha te ja nakon potresa ostala bez doma. No otišla je u Dubrovnik kod najbolje prijateljice i tamo je pronašla novu djevojku, piše <a href="https://www.gloria.hr/gl/fokus/price/mucno-iskustvo-marine-orsag-bivsa-djevojka-me-dvije-godine-psihicki-i-fizicki-zlostavljala-15025226" target="_blank">Gloria</a>. </p><p>- Imam novu djevojku i predivno mi je. Jako sam sretna i zadovoljna - govori Marina. Iako sada ima sreće u ljubavi, nije uvijek bilo tako. Jedna djevojka ju je zlostavljala.</p><p>- Uključivala je psihičko i fizičko zlostavljanje s manipulacijama i financijskim iskorištavanjem. Najgore je što se uopće nisam snašla - i što sam doživjela svojevrsni Stockholmski sindrom - pa je to trajalo oko dvije godine. Teško je prihvatiti da se nalaziš u takvoj situaciji, ni sada mi nije lako govoriti o tome, no svojim primjerom želim pomoći onima koji se nađu u sličnom problemu. Želim da znaju da nisu sami, da nisi manje inteligentna i kvalitetna osoba ako ti se tako nešto dogodi - rekla je Marina.</p><p>Svima koji proživljavaju isto poručuje da si ne dopuštaju da ih nasilna osoba uvjeri da su si sami krivi za to što im se događa. </p><p>- Niste sami i zato pokušajte naći nešto za što ćete se uhvatiti da vas izvuče iz toga - kaže Orsag. </p>