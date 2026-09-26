Ovako je slikar, scenograf i scenarist Željko Senečić redatelju Branku Ivandi u serijalu 'Život u jednom danu' pričao prije osam godina o radu na filmu 'Proces', djelu koje je Welles 1962. snimao po Kafki u Zagrebu
KOLUMNA: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Orson Welles je Francuza udario nogom u dupe. Pa su uzeli mene
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Znaš kak sam napravio scenografiju s Orsonom Wellesom? Ne znaš. Orson Welles je imao Francuza scenografa. I on mu je trebao napraviti onu arhivu, advokatsku kancelariju. I kad je Welles došao preuzeti objekt, onda je Francuza udario nogom u dupe. Tak su mi pričali... Onda su zvali mene, ja sam bio mladi scenograf s televizije. Još nisam radio uopće na filmu. I Tonko Buljan koji je vodio tu produkciju kaže mi ovak: Čuo sam da ste talentirani. Imate zadatak, sutra ujutro treba biti gotov objekt. I sad mi zove nekakvog asistenta koji mi kaže šta to treba napraviti. Ujutro je objekt gotov.
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