Američki redatelj, producent i glumac Orson Welles ostavio je veliki trag u svjetskoj, ali i hrvatskoj kinematografiji. Jedan je od najvažnijih dramskih umjetnika prošlog stoljeća, a poslije smrti proglasili su ga najvećim redateljem svih vremena. Stvorio je najpoznatiju radio dramu u povijesti - 'Rat svjetova', a na današnji je dan prije točno 36 godina preminuo od srčanog udara u 71. godini života.

Hrvatskoj je tvorac 'Građanina Kanea' poznat i po vezi sa Zagrepčankom, kiparicom, glumicom i redateljicom Olgom Palinkaš (79), koja je ime promijenila u Oja Kodar. Bila je muza, ljubavnica i suradnica Orsona Wellesa. Nisu se vjenčali, ali su se voljeli.

- Od svih žena s kojima je bio moj otac je najviše volio Oju. Ona je bila njegova Europa, prekrasna, kreativna i inteligentna žena koja je najbolje razumjela njegov rad i pružala mu intelektualni poticaj. Morala je biti posebno inteligentna kad je uspjela privući mog oca - napisala je Wellesova kći Christopher Welles Feder (82) u svojoj knjizi 'U sjeni mog oca: kćerkino sjećanje na Orsona Wellesa'.

Kada se zaljubio u Oju, Orson je bio u braku sa svojom trećom ženom, talijanskom glumicom Paolom Mori, s kojom je bio oženjen sve do svoje smrti 1985. Orson nikada ni s kćeri nije pričao o Oji.

- Možda će vam to biti čudno, ali po tom pitanju moj je otac bio prilično staromodan čovjek. Upoznati kćer s ljubavnicom, i to u vremenu kad je imao i zakonitu ženu… Ne, to naprosto nije bilo dolično - rekla je svojedobno Christopher za Jutarnji list. Nije ga ni ispitivala, ali je znala što se događa. Znala je koliko ju je volio.

Wellesova kći nije sigurna zašto se njezin otac nije razveo od treće supruge i oženio kiparicu, koja mu je uljepšala posljednje 24 godine života.

- Pretpostavljam da mu Paola Mori nije htjela dati razvod. Ona je uživala u ulozi supruge Orsona Wellesa. Imali su kćer, pretpostavljam kako je i zajedničko dijete razlog zašto su formalno ostali zajedno - objasnila je Orsonova kći.

Nije ni Oja pretjerano marila za 'papir' na kojemu bi pisalo da su u braku. Bitno joj je bilo samo da su skupa.

- Kada smo bili u Španjolskoj, Orson me pitao bismo li se trebali oženiti, ali rekla sam mu da sam i ovako zadovoljna. Koliko god sam mu vjerovala i voljela ga, izabrala sam zadržati neovisnost kako bih uvijek mogla reći: ‘Ja sam Oja Kodar, a ne supruga Orsona Wellesa, i uvijek ću ići vlastitim putem - rekla je svojedobno kiparica. Imali su zajedničku kuću u Los Angelesu, puno su putovali, a boravili su i u Splitu.

Kodar je jednom rekla kako se samo zbog Orsona bavila filmom. Da je bio kuhar, i ona bi bila. Tako su skupa glumili u hrvatskom filmu 'Tajna Nikole Tesle' iz 1980. kojeg je režirao Krsto Papić. Ona i Welles zajedno su napisali scenarij za američki politički triler 'Velika arena'. Film 'Druga strana vjetra' nastao je na temelju dvije kratke priče koje su zajedno napisali Welles i Kodar. On je u Zagrebu snimio film 'Proces', koji se temeljio na Kafkinom romanu.

- To je najbolji film koji sam ikad napravio - rekao je jednom Orson.

Welles je preminuo 10. listopada 1985. godine.

- Orsona Wellesa pronašli su kako leži iznad svojeg pisaćeg stroja. U neko doba noći njegovo je srce zakazalo. Nije umro u Las Vegasu, mjestu gdje se nalazio dom koji je dijelio s trećom gospođom Welles, već u Los Angelesu gdje je, sasvim otvoreno, živio sa svojom hrvatskom družicom Ojom Kodar - piše u knjizi Orsonove kćeri.

Christopher je redatelj dobio u braku s Virginiom Nicholson, a druga žena bila mu je Rita Hayworth. Imao je još sina Michaela (80) te kćeri Rebecu i Beatrice (64).