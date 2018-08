Osječanka je zaštitno lice Kim Kardashian: Privukli su je zubi

Svi modeli su bili odabrani od Kim. Ona odlučuje što će biti više, što manje. Mene je puno upotrijebila. Ja pretpostavljam da se odmiče od svojega ‘looka’, da to nije više ‘in’, jer moj ‘look’ je sve ono što ona nije, započela je Anamarija svoju manekensku priču.

Hrvatica koja je ostvarila “američki san” i postala novo zaštitno lice Kim Kardashian kozmetike dolazi iz Osijeka. Anamarija Crnoja u manekenske vode “bacila” se tek prije tri godine, a već je ostvarila brojne uspjehe.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Kad sam se počela baviti modelingom, nije prošlo ni mjesec dana, a već sam osvanula na naslovnici časopisa u Hrvatskoj - rekla je manekenka. Dvije godine je neprekidno radila na kastinzima u Hrvatskoj, no u jednom trenutku je odustala. Radila je kao konobarica, a onda je čula za MODELS, agenciju u Americi koja je tražila nove modele. Kontaktirala ih je i kupila jednosmjernu kartu za Ameriku.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na Kim Kardashian naletjela je slučajno. Anamarijina posebnost je u originalnom izgledu i simpatičnom razmaku između dva prednja zuba koji su joj donijeli zaradu.

- Nikad nisam htjela to popraviti niti želim sad. Zar moramo biti svi isti? Imam samopouzdanja i vjerujem u sebe. Ako bi ih popravila, to više ne bih bila ja - priznala je optimistična manekenka. Ako Anamarija “preživi”, karijera bi joj mogla trajati sve do njezine pedesete godine te se, u tom slučaju, ne planira vratiti u Hrvatsku.

Foto: Instagram

Iako je snimala za Kim, reality zvijezdu nije još upoznala.

- Mi Kim nismo ni vidjeli na snimanju. Bila je na mobitelu, zvala je iz Los Angelesa. Pratila je c-i-j-e-l-o snimanje! Svaku sliku! Sve detalje - kaže Anamarija.

Skup život

Biti model ne znači uvijek živjeti u luksuznim stanovima i večerati u skupim restoranima. Anamarija živi s cimericama u apartmanu koji unajmljuju u New Yorku. Dok je pet mjeseci živjela u LA-u, stanarina ju je stajala 2000 dolara. Zasad sve plaća sama.