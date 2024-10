Osjećate li se staro? Eminem će postati djed, kći Hailie je trudna

Eminem (51) će postati djed! Jedan od najpoznatijih repera je u četvrtak objavio emotivan spot za pjesmu 'Temporary' koji se sastoji od starih snimki njega i njegove kćeri Hailie Jade Scott (28). Prema kraju spota pojavi se i snimka na kojoj Hailie objavi ocu da će postati djed.

A to napravi na jako sladak način. Eminemu pruži plavi dres, a na njemu piše 'djed' i broj 1. Također mu da i sliku s ultrazvuka, a na sve to reper ostane u šoku i krenu mu suze na oči.

Foto: screenshot/Youtube

U spotu se također prikazuju i snimke s vjenčanja Hailie. Ona i njen dugogodišnji dečko McClintock zaručili su se u veljači 2023. Upoznali su se na sveučilištu 2016., a oženili su se ove godine.

Njezin sadašnji suprug je ranije otkrio kako je na njezinom rođendanu u prosincu 2022. pitao Eminema za dopuštenje da zaprosi Hailie.

- Vidio sam ga da silazi i pomislio: 'Sad to moram učiniti ili to uopće neću napraviti danas, a onda ću morati pronaći neko drugo vrijeme za to' - rekao je.

Reper je ranije od odabraniku svoje kćeri govorio samo najbolje. A u svjetlu novih informacija i činjenice da će postati djed, magazin People se prisjetio i njegovih riječi iz 2020.

- Nikakve bebe. To joj je samo dečko. Dobro je, ponosan sam na nju - rekao je tada.