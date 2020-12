Osjećate li se staro? 'Malcolm u sredini' napunio je 35 godina...

<p><strong>Frankie Muniz</strong>, koji se proslavio u legendarnoj seriji 'Malcolm u sredini', danas slavi 35 rođendan. Jeste li znali da se ovaj glumac uopće ni se sjeća uloge koja ga je proslavila?</p><p>Muniz je još 2017. u američkoj inačici emisije 'Ples sa zvijezdama' progovorio o tegobama s dugoročnim pamćenjem, a u razgovoru za časopis <a href="https://people.com/movies/frankie-muniz-memory-loss-doesnt-bother-him/">People</a> objasnio je kako ga amnezija pobjeđuje, ali da i dalje ima velike planove i okreće se budućnosti. </p><p>- Ljudi me često pitaju sjećam li se kad smo snimali neku scenu ili bili na dodjeli nagrada, ali ja se jednostavno ne sjećam toga. Mislio sam da moj mozak jednostavno tako funkcionira i da to nije ništa čudno, ali nisam bio u pravu - požalio se glumac koji je 2009. preživio tešku prometnu nesreću. </p><p>U to vrijeme Muniz je, kao profesionalni vozač automobilskih utrka, zadobio potres mozga, a nakon toga je pretrpio i nekoliko lakših moždanih udara. </p><p>- Sretan sam što sam se mogao baviti svim tim stvarima koje su me veselile i ne mogu ni za čim žaliti. U posljednje vrijeme razmišljam samo o budućnosti i ne mogu dopustiti amneziji da me sputava. Previše je još toga čemu se radujem - ispričao je jednom prilikom.</p><p>Glumac je u rujnu ove godine otkrio kako će postati tata. Njegova supruga <strong>Paige Price</strong> je trudna. Par se zaručio krajem 2018., a vjenčali su se u veljači prošle godine. Frankie je rekao da je svaki trenutak dana vjenčanja bio prekrasan. </p><p>- Od trenutka kad smo se prvi put probudili zajedno, preko popunjavanja planera za vjenčanje do hodanje prema oltaru s mojom najboljom prijateljicom... Sve je jednostavno bilo baš onako kako smo htjeli - pohvalio se.</p><p>Sredinom listopada otkrio je i spol bebe.</p><p>- Dječačić stiže u ožujku 2021. - napisao je u opis fotografije na kojoj pozira sa suprugom i prijateljima.</p>