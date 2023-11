Oskarovac ekskluzivno za 24sata: 'Moj prijatelj Tarantino dan započinje gol pijući kavu'

Nominiran tri puta za Oscara i dobitnik istog za zvuk u legendarnom filmu 'Titanic', skromni filmaš Mark Ulano (69) pojašnjava nam kako je to za njega bila čast, ali da ne treba tu nagradu uzimati kao 'jedini uspjeh u životu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Vodice: Mark Ulano, dobitnik Oscara za film „Titanic“ | Video: 24sata/pixsell

- Netko je prepoznao vaš rad i dobili ste nagradu radeći ono što volite, i to je lijepo. Na vas će biti ponosni roditelji, djeca, partneri, prijatelji i takav uspjeh sigurno će vas 'probiti' do nekih novih projekata. Međutim, treba znati ostati prizemljen i ne dati nagradama toliku važnost jer bi vam to moglo izvrnuti razmišljanje - dodaje ovaj kreativac čiji se rad krije iza brojnih filmovima među kojima su 'Kill Bill', 'Once Upon a Time In Hollywood', 'Inglorious Basterds', 'Ad Astra'...

Oscar nije razina uspjeha u životu

Priznaje nam kako su neki od njegovih kolega upravo nominacijama i nagradama dali preveliku pozornost u karijeri, a da to nije 'dobra stvar'.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Imao sam prijatelje koji su bili veoma uspješni u tim područjima, ali im je to kasnije naštetilo u daljnjoj karijeri. Nisam zainteresiran u takvo nešto, ne želim to - objašnjava nam specijalist za zvuk koji je već tri puta u ovoj godini posjetio Hrvatsku, a nedavno je svoje znanje prenio sudionicima CARNET-ove konferencije u Vodicama.

Program spomenute konferencije obogatilo je upravo predavanje Marka i njegove supruge, Patrushkhe Mierzwe, 'Što obrazovni sektor može naučiti od filmske industrije?' S više od 40 godina impresivne karijere u filmskoj industriji, Patrushkha i Mark mogu se pohvaliti radom na brojnim filmskim i televizijskim projektima, uz bok poznatim redateljima.

U ljubavi i poslu

Supruga Patrushkha Mierzwa (69) producentica je i jedna od prvih asistentica snimatelja zvuka u Hollywoodu.

Foto: Privatni album

Ljubav između nje i Marka traje već preko 40 godina, a on nam je pojasnio i što je za njega tajna uspješnog braka:

- Volimo se i poštujemo i što je najbolje od svega - jedno drugo guramo naprijed u poslovnim pothvatima. Ona se do prije četiri godine užasavala javnog govora, a sada je u Vodicama održala govor pred punom dvoranom. I sam nekada promislim kako nešto ne mogu, a onda mi ona kaže kako mogu sve. To znači mnogo, kada uza sebe imate nekoga tko će vas motivirati da dalje napredujete i razvijate se.

Foto: Privatni album

Kao najveći uspjeh, ovaj profesionalac vidi činjenicu da svaki dan radi ono što voli. Po njegovom je mišljenju uspješan čovjek onaj koji uživa u svom poslu, ali istovremeno zna to balansirati sa privatnim životom.

Mark sebe naziva 'sretnikom' jer je od malena znao čime se želi baviti. On je druga generacija glazbenika u obitelji. Njegov otac, pisac, svirač udaraljki i učitelj je privatno podučavao ljude u New Yorku. Mark je od svoje 12. do 16.-te bio strastveni učenik glazbene škole. Ipak, ljubav prema stvaranju filma je prevladala i tako je krenuo drugim putem.

'Strast treba prenositi na druge'

- U srednjoj školi počeo sam stvarati, a u svemu su mi pomogli mentori koje sam imao prilike upoznati u životu i od kojih sam učio. Još uvijek sam u dobrom odnosu s njima. Moj mentor danas ima skoro 90 godina, ali često se čujemo. Ja sam nastavio tim putem i sam danas imam ljude koje podučavam - priča Mark koji tvrdi kako je stvarno važno da starije generacije nastavljaju prenositi svoje znanje i iskustvo na mlađe.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Svoju strast treba prenositi na druge i uvijek kroz život učiti nove stvari, posvetiti se novim hobijima, kako dodaje dalje. Za Marka je to tajna dugog života.

- Stvarajte i učite, trenirajte mozak. Nastavljajte se stalno razvijati i nemojte nikada stati s učenjem. Recimo, ja sada učim talijanski jezik jer trenutačno živim tamo sa suprugom Patrushkhom - dodaje Mark koji kaže kako ljudi misle 'da imaju dovoljno vremena u životu, ali to nije istina'.

Poznati Oskarovac u više navrata mladim filmskim zvijezdama i onima koji će to možda tek postati poslao je poruku kako na kraju dana uz sav uspjeh treba znati ostati jednostavan i skroman.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mark je oduvijek u svojoj karijeri htio raditi stvari koje će biti bitne, viđene i vrijedne pažnje. Želi doprijeti do ljudi, poistovjetiti se s običnim svakodnevnim životom. Svoj posao opisao je sljedećim riječima:

- Da dođete na set i gledate me cijeli dan zapitali bi se 'što on to radi?'. Moj tim kada vidite sa strane, nitko ne bi shvatio što je njihova uloga.

'Snimanje je opasno po život'

- Profesionalni umjetnici dugo rade samo na jednoj minuti filma. Svaki projekt je drugačiji i uvijek pokušavam zadržati tu neku dozu znatiželje i kreativnosti kako bi svaki idući film na kojem radim bio svoj i poseban. Važno je ne ponavljati se, ne ostajati u zoni komfora nego pronaći pravu stvar za novo djelo - objašnjava Mark koji nam dodaje kako kada javnost gleda film za njih je to 'samo film', a za tim koji radi iza scene to je predstava.

Svaka scena koju stvaraju je ručni rad skupine umjetnika koji zajedno to pretvore u 'jednu veliku stvar'. Nezamislivo je to teško, kako nam pojašnjava Mark, a opet uživa to radeći svaki dan.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nije svaki put snimanje uživancija. Iza scene bore se sa raznim problemima, poput vremenskih nepogoda, vjetra, hladnoće, lošeg svjetla, brzog padanja sunca i slično. Mark nam je pojasnio kako snimanje filmova, pogotovo akcijskih ili znanstveno fantastičnih nekada zna biti vrlo opasno, a i pogubno za glumce, statiste, snimatelje ili kaskadere.

- Jednom prilikom je kaskader na setu pao s visine od 24 metra. Ispod su bili zračni jastuci na koje je trebao sletjeti. Nažalost, promašio je i umro na licu mjesta. Nakon toga sam čak razmišljao da odustanem od snimanja tog filma - prisjetio se Mark koji dodaje kako su mnogi projekti na kojima je radio bili teški i iscrpljujući, a jedan od težih bio mu je upravo onaj zbog kojeg je i dobio Oscara.

Titanic mu je bio jedan od težih projekata

- Ne mogu izdvojiti samo jednog, ali ako baš moram, jedan od najtežih filmova na kojima sam radio je definitivno Titanic.

Klasik je to koji je postao bezvremenski hit, a Mark se osvrnuo na svog kolegu James Camerona koji je proveo više od godine dana pišući scenarij za poznati film.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Dao je svoj maksimum u to. Nije uopće ni upitno da je najviše od svih radio za taj film. Jednom nam je prilikom rekao, a to i sam govorim učenicima na svojim radionicama: 'Nemojte mi dati ono što vas tražim, dajte mi ono što želim'. Mislio je na to kako bi svatko trebao dati 100 posto sebe u taj projekt. Je li mislite da kamera treba biti negdje drugdje okrenuta u tom momentu, da reakcija lika treba biti različita od ove koja jest i slično. U prijevodu je mislio na to kako trebamo biti njegova mapa s uputama za film, pomoći mu u tome - dodaje Mark koji za uspješan film zadužuje i dobar timski rad.

Foto: Youtube

Od preko 200 filmova iza kojih stoji njegova kreativna ruka tvrdi kako je teško izdvojiti jedan projekt, ali ipak priznaje da mu je najzabavnije bilo raditi na dva filma: 'The Tourist' te 'Kill Bill' na kojem je surađivao s Quentin Tarantinom. Njihovo prijateljstvo traje već 28 godina, a za poznatog režisera i scenarista, Mark kaže da je 'jako prizemljen'.

'Tarantino ujutro sjedi gol i čita'

- Normalan je čovjek. Sjedi gol ujutro, čita, diše. Raspravljamo uvijek o svemu, nekada se ja ne slažem s njime, nekada on sa mnom. Međutim, sve rješavamo na pristojan i civiliziran način, tako funkcioniramo godinama - priča nam simpatični filmaš koji dodaje i kako je sam Quentin nekada skeptičan oko svojih projekata, ali se uvijek izaziva na nove i kreativne pothvate.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Mark je radio sa dosta poznatih zvijezda, ali poručuje kako kada se svjetla upale i kamere krenu snimati svi isti i tada su tim. Nema hijerarhije. Nema tu tko je veća 'faca', tko više zarađuje, tko je poznatiji ili slično.

O poznatim facama

- Na set kada ulazimo ja, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Robert DeNiro - svi smo jednaki. Svi smo tu zbog jednog cilja - da napravimo što bolji film. Pomoći ćemo si, sudjelovati i zajedno ostvariti ono što želimo - kaže Mark koji priznaje da se na setu radnici znaju katkad porječkati.

Foto: Youtube

U tim trenucima važni je komunicirati i poštovati jedno drugo.

Foto: Privatni album

- Ne vrti se sve oko jednog čovjeka, nego oko filma. Uvijek će biti onih koji će reći kako 'ovo izgleda odlično, ali lokacija je užasna', 'treća kamera nam neće ovdje uspjeti uhvatiti trenutak' i slično. Za velike svađe nemate vremena, sve se mora riješiti odmah i sve ide spontano u trenutku - poručuje Mark koji savjetuje da 'svi trebaju tražiti rješenje za film i u raspravama svoj ego maknuti sa strane'.