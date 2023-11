Oskarovac i zvijezda 'La case de papel' snimaju novu seriju u Istri: 'Zauvijek mogu ovako!'

Nova britanska serija Šakalov snima se u Labinu i Rapcu, javlja RTL. Iznajmljena je vila koja se proteže na tri hektara, a nekim od prizora pohvalila se glavna glumica Úrsula Corberó. Upravo ona koja je mnogima poznata kao 'Tokyo' u igranoj seriji 'Kuća od papira'.

- Mogla bih ovako zauvijek! - napisala je Corberó na Instagramu uz fotografije iz saune, kupaonice...

Vlasnik vile koja će biti jedna od mjesta snimanja serije, Maurizio Batelić, o glumcima i cijelom osoblju ima samo pozitivne riječi. Glavnu ulogu dobio je i oskarovac Eddie Redmayne.

- U početku je bilo možda puno više to nekako uzbudljivo, a u biti to vidite da su to sasvim normalni ljudi s kojima se sasvim normalno razgovara, koji su oduševljeni samim ovim podnebljem. Na kraju čovjek ima osjećaj da nismo ništa manje bitni mi nego oni sami - rekao je.

U Istri je trenutačno 300-tinjak ljudi iz produkcije.

- Zaista veliki broj vozila 50 kamiona je bilo angažirano u Rapcu kad se odvijalo snimanje, tako da zaista veliki broj ljudi. Produžilo je svakako postsezonu - rekla je zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada.

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Vlasnica jednog od restorana u mjestu smatra ovo super prilikom za jačanje zimskog turizma.

- Evo super je da se kod nas snima tako jedan film, nadamo se da će to privući čim više ljudi. Znamo sad u ovim zimskim mjesecima da je uvijek nekako manje ljudi i svi se veselimo tome i baš smo uzbuđeni - rekla je Gabriela Barbić Gobo.

I Labinjani su ponosni na svoj gradić. Istaknuvši su kako je ovo pozitivna prilika koja se u Istri već dugo koristi, a sada je došao red i na njih.