Oskarovca osudili za plagijat: Film je kopirao od studentice, prijeti mu čak i zatvorska kazna

Proslavljeni iranski filmski redatelj Asghar Farhadi (49) suočio se prvo s vrlo neugodnim optužbama, a zatim i s presudom suda u Iranu koji je zaključio da je dvostruki dobitnik Oscara snimio plagijat. Riječ je o njegovom posljednjem filmu 'Heroj' (u originalu: 'Ghahreman'), koji je zaradio odlične kritike, a trenutačno igra i u hrvatskim kinima. Kod nas je premijerno prikazan na Zagreb film festivalu krajem prošle godine.

POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM 'HEROJ':

Farhadija su osudili za krađu premise samog filma, i to od vlastite studentice Azadeh Masihzadeh. Njezin dokumentarni film 'All Winners, All Losers', tvrde, neupitno je poslužio kao inspiracija cijenjenom filmašu te je on ključne elemente tuđeg rada iskoristio bez odobrenja autorice, zaključio je sud u Teheranu, nakon što ga je Masihzadeh tužila.

Na odluku se Farhadi ne može žaliti, a uskoro će saznati i svoju kaznu, koju određuje drugi sudac. Redatelj bi, pišu tamošnji mediji, mogao biti primoran predati sve prihode zarađene projekcijom filma studentici koju je oštetio, a spominje se čak i zatvorska kazna.

Film 'Heroj' je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2021., gdje je dobio nagradu žirija, a do danas je zaradio oko 2.5 milijuna dolara u kinima širom svijeta. Farhadi je priznao da je njegov film bio zasnovan na istoj istinitoj priči kao i dokumentarni film koji je snimila Masihzadeh kao studentica na njegovoj radionici, ali ne pridaje joj zasluge za ideju jer je, kako kaže, samostalno istražio priču.

Čak dva Farhadijeva dugometražna filma osvojila su prestižne kipiće. Bili su to 'Nader i Simin se rastaju' 2012. godine te 'Trgovački putnik' 2017. godine. Dakako, u kategoriji najboljeg stranog filma.

POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM 'ALL WINNERS, ALL LOSERS':

