Oskarovka Swank o trudnoći u 49. godini: 'S blizancima se poduplaju mučnine, hormoni...'

Holivudska glumica Hilary Swank (48) trudna je po prvi put i to s blizancima. U nedavnom intervju za Extru otkrila je detalje trudnoće te priznala kako se bori s jakim jutarnjim mučninama.

Foto: Hutchins Photo / IPA

Slavna oskarovka blizance očekuje sa suprugom Philipom Schneiderom za kojeg se udala 2018. godine. Kako je ispričala tijekom intervjua, trenutačno se osjeća dobro, ali jedno vrijeme je imala napade jutarnje mučnine.

- Moji su mi prijatelji rekli da kada čekaš blizance to poduplava hormone, poduplava mučnine, podupla se sve - objasnila je glumica.

Nakon što je objavila da trudna po prvi put i da čeka blizance, mnogi su je kritizirali po društvenim mrežama govoreći da je prestara za to. No, kako je rekla Hilary, odgađala je trudnoću zbog svoje karijere i činjenice da do Philipa nije upoznala pravu osobu s kojom bi odgajala djecu.

- Bio je to san snova, udati se za čovjeka mojih snova pored svih ljudi koji nas vole. Bilo je to ostvarenje sna - ispričala je glumica svojedobno o njihovoj svadbi.

Foto: Instagram/orijent

Nedavno je otkrila da bi se blizanci trebali roditi na rođendan njezinog oca.

- Sve se posložilo, i moj otac, bio je jedan od mojih najdražih ljudi, to je poput odavanja počasti njegovom životu, time što će se roditi na njegov rođendan - rekla je.

Foto: Reuters/Pixsell

Njezin otac bio bi presretan da je mogao doživjeti vijest da će dobiti unuke. Preminuo je u listopadu 2021. godine.

- On je htio da imam sve što želim u životu i znam da bi on bio sretan zbog toga što sam ja jako sretna - kaže.

Foto: Instagram/orijent

