Oskarovka u voditeljskoj ulozi: Izbacila dekolte, fanovi u šoku

Oskarovka Brie Larson (30) okušala se u voditeljskoj ulozi. Bila je gošća voditeljica u showu televizijskog voditelja Jimmyja Kimmela (52), a snimke su brzo izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svoje obožavatelje i pratitelje iznenadila je dubokim dekolteom.

'Je li moguće voljeti nekoga, poštovati njegov talent i diviti se njezinom epskom dekolteu u isto vrijeme', 'Ako niste znali, bog je žena' - neki su od komentara na Twitteru.

While guys are over here ogling #BrieLarson's boobs, all I can think is, "Omg that dress is amazing." pic.twitter.com/Fw13gsClFP