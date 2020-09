Oštar Matanić: Influenceri su za katran, perje i izgon iz grada; Pratitelji: Pusti djecu na miru

Redatelj se naljutio zbog toga što, prema njegovu mišljenju, influenceri ništa ne rade, a onda se još usuđuju 'žicati' restorane besplatnu hranu. Učinit će sve što je u njegovoj moći da tome stane na kraj

<p>Brojni restorani ovih su dana u javnost izašli s informacijom da ih influenceri često žicaju besplatnu hranu, a oni ih zauzvrat promoviraju. To je razljutilo redatelja <strong>Dalibora Matanića </strong>(45), čiji je cilj da influenceri više nikad ne dobiju nešto besplatno. </p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO: Influenceri u braku 70 godina</strong></p><p> - U ime naših roditelja i njihovih roditelja, radničke klase koja je sve svoje morala zaraditi radom, pozivam vas da mi se pridružite u lobiranju kod svih tzv. klijenata. Imamo jako puno poznanstava. Republika Hrvatska će uskoro biti u ekonomskoj krizi pa ćemo ovaj problem u miru osvijestiti svim restoranima, salonima, slastičarnicama, barovima, putničkim agencijama, bankama... Svima. Zašto najbolji glumci nisu influenceri? Zašto najbolji glazbenici nisu influenceri? Zato što je influencerstvo koje hoće stvari džaba - rezervirano za šljam. Ako mislite da vam je dizajnirana fotografija na Instagram storyju bitnija od fakulteta - brišite odmah svoje bijedne profile - komentirao je Matanić.</p><p>Prozvao ih je neradničkom gamadi i zaprijetio im da će se pobrinuti da izgube klijente. To očito nije bilo sve jer je Dalibor nastavio negativno komentirati o ovom slučaju i na Facebooku. </p><p>- Opasno je kad virtualni svijet prijeti realnom. Jesam nazi, ali mislim da je ova 'sirotica' za katran, perje i izgon iz grada - napisao je ispod svoje objave.</p><p>Podsjetimo, Matanić se u raspravu o influencerima uključio nakon što je hrvatska influencerica<strong> Doris </strong>(20) na svom TikToku objavila video u kojemu kaže da ju je jedan restoran u Poreču odbio počastiti večerom, a ona bi ih zauzvrat označila na svom Instagramu.</p><p>Influencerica je od restorana tražila kompenzaciju u vidu objave na Instagramu i rekla im da je to uobičajena praksa u Hrvatskoj - šef restorana joj da besplatno jelo, a ona označi restoran na Instagramu.</p><p>- I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas i jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo - napisali su Doris iz restorana, koja je zbog svega ovoga bila u nevjerici jer je na Instagramu prati preko 78.000 ljudi. </p><p>No, nisu Matanića svi podržali. Neki su mu govorili da napada djecu bez razloga.</p><p>- Ne možeš zbog jedne djevojke staviti sve pod isti nazivnik - pisali su mu.</p>