Ostavila ga je, pa je ubio nju i sebe: Najtragičniji estradni par

Ljubav pjevačice i deset godina mlađeg manekena planula je 2008., na prvi pogled. Upoznali su se na moru u Crnoj Gori i odmah zaljubili.

- Nikada me nitko nije volio ovoliko kao Filip. Ne moramo ni pričati, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je Ksenija prijateljima.

Ksenija Pajčin je ludo je zavoljela Crno­gorca Filipa Kapisodu. Oboje su osjećali potrebu da neprekidno budu zajedno, ali je Kseniji postepeno počeo smetati život na relaciji između Cetinja i Beograda. Kada su bili zajedno, sve je bilo u najboljem redu. Razdvojenost je izazivala tugu, nervozu i ljubomoru.

Foto: Screenshot Youtube

Oboje su bili posesivni do te mjere da su zabranjivali jedan drugome da 'škicaju' druge ljude. Ako bi se to dogodilo, odmah bi se žestoko posvađali, a to je s vremenom bivalo sve češće.

Big Brother ih je razdvojio

Prijelomni trenutak u njihovoj vezi dogodio se kada je Filip poželio ući u Big Brotheru kuću. Ksenija ga je svim silama odvraćala. Nije mogla ni zamisliti da budu razdvojeni ni mjesec dana, a vjerovala je i da za njega nije dobro da sudjeluje u reality showu.

- Ako me voliš, nećeš ući.. - rekla mu je. To je izazvalo žestoku svađu koja je dovela do prekida u veljači 2009., nakon čega je maneken otišao u Big Brother. Filip se tada navodno bio 'spetljao' s talijanskom bogatašicom Evom Gonzales iz Milana, koja ga je kasnije proglasila 'najgorim ljubavnikom kojeg je imala'. Ksenija je u to vrijeme u medijima pričala da čeka pravu ljubav s kojom će osnovati obitelj.

Foto: Screenshot Youtube

– Ima li ljepše od toga da postanete roditelj?! Za tu priču je potrebno dvoje i pošto nemam namjeru da se udajem više puta i znam da bih teško podnjela razvod, svađe i te mučne situacije, onda se i ne zalijećem. Dijete je svetinja i samo bih se njime bavila. Radujem se tom danu – ispričala je Ksenija te isticala kako je u tom trenutku više posvećena svojoj karijeri.

- Znam voljeti i biti voljena, došlje je vrijeme za lijepu i iskrenu ljubav, samo me takva i zanima. Ali, morate biti u mojoj koži kako biste razumjeli iz kakvih mi sve razloga ljudi pokušavajući prići. Nije mi lako, ali znam da postoji i moja druga polovica i strpljivo čekam da se ostvarim kao roditelj - rekla je Ksenije u kolovozu.

Pao u depresiju

Par se nakon prekida upustio u 'rat' preko medija. Jedno drugo su vrijeđali, no prijateljima su se povjeravali da se još uvijek vole. Iako su oboje našli druge partnere, nisu mogli jedno bez drugog. Pomirili su se u prosincu 2009. i ubrzo se Filip doselio u Ksenijin s tan.

Foto: PIXSELL

Ponovno su postali nerazdvojni. U javnosti su se ljubili i grlili, a pričali su i o braku. Filip je pjevačicu nazivao 'svojom ženom'.

- Iako je djelovala snažno, bila je jako emotivna i ranjiva. Jako su je pogađala pisanja o Filipovoj aferi s talijanskom poduzetnicom. Ni njemu nije bilo svejedno što je Ksenija za vrijeme prekida bila u vezi s nogometašem. Nisu mogli biti zajedno, a ni razdvojeni. Oboje su bili jako posesivni, a ljubomora ih je razarala - ispričao je prijatelj para za Blic.

Zbog čestih svađa, maneken je postao depresivan. Prijatelju kažu da je svakog dana izgledao bezvoljno, utučeno i razdražljivo, dok je Ksenija imala napadaje plača.

Dvadesetak dana prije tragedije, Filip je rekao Kseniji da će otputovati u Njemačku, a njoj se to nije svidjelo. Ponovno su se posvađali i ona ga je ostavila. Kapisoda je prijatelju rekao da će se ubiti ako mu se Pajčin ne vrati. Plakao je, baš kao i, prisjećaju se prijatelji para, jedne noći kada su se toliko posvađali da su se počeli tuči, a u njihov dom stigla je i policija.

Foto: Infografika Press

Svađa kulminirala tragedijom

Ksenijina prijateljica i susjeda kaže da je pjevačicu par puta pitala zašto se ne uda za manekenka.

- Ma, s njim se samo zabavljam, nije on za brak još. Svađamo se, rastajemo, mirimo...- odgovorila je prijateljici Pajčin.

Maneken je 16. ožujka 2010. u beogradskom stanu u kojem je pjevačica živjela s majkom ispalio dva hica iz pištolja. Jednim je ubio nju, a drugim sebe. Ksenijino tijelo pronađeno je u hodniku stana, a Filipovo u sobi. Pored njega bio je pištolj. Tijela je pronašla Ksenijina majka Ljubica. Pjevačica je tada imala 33 godina, a njen dečko 22.

- Nisam čula svađu, samo iza četiri poslije podna dva puta 'tup'. Nisam ni slutila da su to pucnji. Tek kada sam čula što se dogodilo, povezala sam što se dogodilo - ispričala je susjeda pjevačice.

Foto: 24sata

Susjedi su se često žalili na brutalne svađe para, no iako je svima smetala buka, oni bi se nakon svađe izašli iz zgrade zagrljeni i šetali njenog psa. Nekoliko dana prije njihove smrti, FIlip je pjevačici zvonio i lupao nogom po vratima jer ga nije pustila u stan, pa su susjedi zvali policiju.

Na Novom groblju u Beogradu, na sprovod pjevačice, pojavilo se tisuće fanova, prijatelja i suradnika.

- Ksenija je bila puna života, uvijek vesela. Znala je da je prelijepa i voljela je dobivati komplimente. Voljela je život. FIlip je u posljednje vrijeme bio tužan i depresivan. Otkad je izašao iz Big Brother kuće, više nije bio isti. Postao je pokunjen. Krivim ga što mi je ubio najbolju prijateljicu, ali ne mogu ga mrziti - ispričao je tada Ksenijin prijatelj, Goran Stoičević Karamela.

'Njihova veza bila je bolesna'

Da se Filip ponašao 'čudno', primijetila je i pjevačica Goga Sekulić, koja je s manekenkom bila bliska.

- Nitko nije znao zašto se tako ponaša, niti što se dogašalo. Nije htio puno pričao o njihovoj vezi. Uvijek je govorio da je gotovo, da se viđaju iz navike. Na posljednjem tulumu došao je s njom i nije se smio javiti prijateljima. On mi je samo rekao: 'Ćao', a ona ga je udarila. Njihova veza bila je bolesna. Neprimjereno je sada tražiti krivca kada ga nema. Ne možemo ništa objasniti - rekla je Goga.

Obitelji tragično preminulog para tek su lani uspostavile 'normalnu' komunikaciju. Ksenijin ujak Nikola i FIlipov otac Mirko sastali su se u jednom restoranu u Podgorici, a njihov susret je bio vrlo emotivan.

Foto: Screenshot Youtube

- Obitelji su htjele taj susret. Nikola je nedavno boravio u Crnoj Gori zbog promocije spota 'Pesma za Kseniju' koju je otpjevao Danijel Alibabić. Mirko je znao da je on tu i odmah je stupio u kontakt s njim. Dogovorili su se da se sastanu na ručku. Na početku su obazrivo birali riječi, ali su se kasnije obojica opustili - rekao je svjedok ovog emotivnog susreta.

- Imali su dovoljno vremena da razgovaraju o svemu, nitko ih nije uznemiravao. Došli su do zaključka da ne treba tražiti krivca za tragediju, već da život moraju nastaviti s bolom. Nakon tog susreta obojici je laknulo i vjerujem da su i dalje u kontaktu - dodao je.