Ostvarenje sna! Ivan pozornicu dijeli sa svjetskim zvijezdama: 'U Indoneziji su ludi za nama'

Ivan Keller svira od djetinjstva, obišao je svijet na turnejama sa slavnim glazbenicima i legendarnim gitaristima, a njegova gitara oživjela je dva nadolazeća albuma - 'Follow the Blind Man' benda Jelusick i 'Invisible signs' Mikea Manginija, bubnjara Dream Theatera.

Foto: Stephane Chollet/Gva-Photos

Posljednje godine bile su mu ispunjene koncertima, osim što još od 2015. svira s Dinom Jelusićem, prošle godine se na velikoj svjetskoj turneji pridružio Marcu Mendozi, bivšem gitaristu Whitesnakea i The Dead Daisies, kojega nazivaju 'bogom bas gitare', a Ivan ga je, kako je rekao, godinama pratio te nije mogao ni sanjati da će s njim dijeliti pozornicu.

- Album s Manginijem sam snimio još prije četiri godine, ali je bilo svega, došao je i covid, pa je sve stajalo neko vrijeme. Sad smo izbacili prvi singl, ‘Freak of nature’ i nije još dogovoreno, ali nadam se da će album pratiti i turneja, da sviramo i uživo. Dino je bio u Americi kad je Mangini tražio gitaristu, odnosno bend, i predložio je mene. U biti tražio je gitaristu za ritam gitare, tako da sam gotovo sve gitare na albumu snimio ja, a dio je snimio Gus G, bivši gitarist Ozzy Osbournea - objasnio je Keller, kojemu je, iako je uzbuđen zbog izlaska ovako velike stvari, na pameti ipak nešto drugo.

Foto: Jacques Apotheloz

S Dinom Jelusićem, odnosno bendom Jelusick 25.10. ima premijeru albuma u Vintage Industrialu, publiku očekuje 11 novih pjesama, već prepoznatljivog 'heavy' zvuka, uz tri balade u kojima će publika vjeruju uživati.

- Nije 'naporno' slušati jer je uz balade svaki refren melodičan, ne idemo u ekstrem što se toga tiče, što je po meni neka zlatna sredina, je heavy, ali ne previše. Ne razmišljamo o tome hoće li ta stvar proći na TV-u, hoće li se uopće i smjeti puštat, to su te naše estradne muke - da mora biti hit. Mi radimo onako kako se radi, iz ljubavi, pa tko prepozna, super. Za sad sve ide u odličnom smjeru i nadamo se da će iduća godina biti bomba - rekao je.

Foto: Nick Soric

S Dinom je od 2015., otkako se preselio u Zagreb, izmijenjali su imena, od The Mad Dogs, do Animal Drive, s kojim su izdali i album. Bend se raspao zbog problema s izdavačkom kućom, a već tri godine, uz nove članove, sviraju u Jelusicku, te je priznao da su sad ipak malo zreliji i imaju bolji zvuk.

'Za nama su ludi u Indoneziji'

U prosincu sviraju u Ljubljani sa bendom The Dead Daisies, a prije toga bi trebali ići u Švicarsku i Indoneziju, gdje su, kažu, ludi za njima. Dino je s njihovim bendom imao stadionsku turneju gdje su ga gledali milijuni ljudi, a kad su otkrili što on radi i sa svojim bendom, poludjeli su za njima. Tako da ih sigurno očekuje zanimljivo gostovanje, ali Keller iza sebe ima i popriličan broj svjetskih arena. Samo je prošle godine obišao 23 države.

Foto: Jacques Apotheloz

- S Marcom Mendozom sam osam mjeseci bio na turneji, bilo je stvarno ludo, znali smo svirati pet svirki u pet dana, u tri države. Obišli smo ukupno 23 države, a da je meni, koji sam odrastao na liveovima kao što su 'Still of The Night' Whitesnakea u Londonu, netko rekao da ću imati priliku svirati s njim, ne bih mu vjerovao. Rekao sam da me ne briga za novce - želim svirati s likom koji je svirao u Whitesnakeu, koji je legenda. Kad su me pozvali, preko prijatelja, bubnjara iz Londona, bio sam na turneji s Dinom, ali nisam mogao odbiti i paralelno sam uz te koncerte naučio i sve pjesme za Mendozu. Na audiciji se on oduševio i tako sam, umjesto dva mjeseca, s njima svirao svih 11, a nastupi nas čekaju i iduće godine - ispričao nam je Keller, kojemu se ovime otvorila 'prilika života', a sudeći prema dosadašnjim priznanjima, tek je krenuo.