Osuđivali su me zbog porođaja kod kuće, izgubila sam prijatelje

Mama i tata imaju dvije potpuno različite, ali ravnopravne uloge na porodu. Porod je prirodan završetak savršeno izrežiranog ljubavnog dueta koji ne smije i ne može putem izgubiti jednog protagonistu, kaže

<p>Članica žirija u showu 'Supertalent', <strong>Martina Tomčić</strong> (45), pojadala se pratiteljima na društvenim mrežama oko situacije u Hrvatskoj vezane za korona virus i epidemiološke mjere. Operna pjevačica ranije je komentirala odluku da roditelji bolesne djece mogu provesti samo 15 minuta s njima u bolnici, a sada se osvrnula i na to što očevi ne smiju biti prisutni za vrijeme porođaja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajinke oduševile u showu 'Supertalent'</strong></p><p>- Ovih dana mi je teško biti žena koja šuti i hoda pognute glave! Ne činim to niti inače, ali neke teme ipak zaobilazim u širokom luku. Kao i svima, pun mi je kufer korone! Zapravo ne toliko samog virusa, ali dvostrukih mjerila i pravila. Prvo roditeljima ograniče boravak s bolesnim djetetom u bolnici na 15 minuta, a sad mi frendica u zadnjim danima trudnoće rida na telefon, jer otac djeteta ne smije biti prisutan na porodu! Lista stvari koje su unatoč koroni dozvoljene je podugačka iako moj mozak ne pronalazi logično objašnjenje kako je to moguće, a gore navedeno nije… - započela je pjevačica.</p><p>Istaknula je i kako je uznemirena i tužna zbog svakog uplakanog i prestrašenog djeteta ostavljenog i prepuštenog samom sebi u hladnom bolničkom okruženju, ali i zbog svake mame i svakog tate koji su nasilno razdvojeni u trenutku rađanja novog života.</p><p>- Osjećam grižnju savjesti, jer pukom srećom nisam morala proživljavati ovako teške trenutke. Na prvi porod odlučila sam otići u Petrovu i sa suprugom zajedno zaželjeti dobrodošlicu našem djetetu. Koja je uloga tate na bolničkom porodu? Nemjerljiva i neusporediva s bilo čime!! Mama i tata imaju dvije potpuno različite, ali ravnopravne uloge na porodu. Porod nije monodrama majke! Porod je prirodan završetak savršeno izrežiranog ljubavnog dueta koji naprosto ne smije i ne može putem izgubiti jednog protagonistu - pojašnjava. </p><p>Drugo dijete Martina je planirano rodila kod kuće. Suprug je bio s njom i pratio je kroz posljednje trenutke trudnoće, prije nego će na svijet doći nova beba.</p><p>- Pratio me kroz završni zanos našeg zajedničkog plesa. Bila sam javno prozivana zbog ovog čina, izgubila sam i neke prijatelje zbog ove intimne odluke, ali nisam do današnjeg dana imala potrebu opravdavati se ili braniti! I neću! Moje tijelo, moj odabir, moj život. Žene zajedno su doista moćna gomilica koja može preokrenuti, a ako treba i zaustaviti svijet - rekla je za kraj. </p>