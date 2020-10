'Osvanula' fotka Mandarine dok je išla u školu: Neprepoznatljiva

Ne sramim se estetskih zahvata, mislim da je to sasvim u redu, naravno, sve u granicama normale, rekla nam je Kristina, a potom dodala: 'Volim držati do izgleda i njege lica'

<p>Nedavno je prošlo točno godinu dana otkad se proslavila<strong> Kristina Penava</strong> (22), poznatija kao<strong> Kristina Mandarina</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ova osebujna Zagrepčanka trenutačno boravi u reality showu 'Farma', a danas više nije ona ista djevojka sa štanda. </p><p>Njezin fizički izgled je drukčiji nego prije, a to potvrđuje i nova objava koja je 'osvanula' na društvenim mrežama.</p><p>Riječ je o fotografiji staroj šest godina, kada je Mandarina išla u srednju školu. Izgleda neprepoznatljivo u odnosu na danas.</p><p>- Ne sramim se estetskih zahvata, mislim da je to sasvim u redu, naravno, sve u granicama normale - rekla nam je Kristina, a potom dodala: 'Volim držati do izgleda i njege lica'.</p><p>Bitno joj je da je sama sebi zadovoljna.</p><p>- Jer ako se ja osjećam dobro u svojoj koži i zračim pozitivom, i drugi će me takvu primijetiti i doživljavati - objasnila je.</p><p>Nedavno je poželjela imati 'mačkasti' pogled, a želju joj je ispunio estetski kirurg <strong>Matija Miletić</strong>, prenio je '<a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/410020/kristina-mandarina-zeli-novo-lice-pred-kamerama-rtl-exkluziva-otisla-pod-noz/">RTL Exkluziv</a>'.</p><p>- Ajme, ja sam prezadovoljna. Mačkasti pogled sam godinama htjela - rekla je Zagrepčanka.</p>