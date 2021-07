Američka dramska serija 'Pose' bavi se problematikom afroameričke i latinoameričke LGBTQ populacije u New Yorku. Dobila je čak devet nominacija za nagradu Emmy, a MJ Rodriguez (30) nominirana je u kategoriji za najbolju glavnu glumicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Napokon se osjećam viđeno. Ovo posvećujem svojoj zajednici - prokomentirala je MJ.

Inače, Pose ima najveću glumačku postavu transrodnih glumaca u glavnoj ulozi i najveću glumačku postavu LGBTQ osoba u povijesti televizijskih serija, a Rodriguez je treća transrodna osoba u povijesti nominirana za Emmy u bilo kojoj kategoriji. Prije nje nominirane su bile Rain Valdez (40), za najbolju glumicu u seriji ili TV filmu, i to za ulogu u seriji Razor Tongue i Laverne Cox (49), koja je za nagradu bila nominirana čak četiri puta, i to za najbolju sporednu ulogu u seriji 'Orange is the new black'.

Podsjetimo, Laverne Cox, na Emmyju se 2020. pojavila u ulozi voditeljice koja je trebala dodijeliti nagradu. Tu je priliku iskoristila kako bi negodovala zbog toga što joj je nagrada izmaknula čak četiri puta.

- Ja sam živi dokaz američkog sna da svatko u ovoj zemlji može izgubiti Emmy u istoj kategoriji četiri puta, a onda nekako završiti na ovoj pozornici kako bi je dodijelio nekome tko najvjerojatnije nije glasao za mene - rekla je ogorčena glumica, a govor su joj cenzurirali isključivši ton.