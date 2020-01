Otac Damir u suzama: 'Josip nikada nije našao pravu ljubav'

Bio je jako vrijedan, samo ga je zanimala poljoprivreda. Radio je neumorno, kupovao je zemlju, sadio voće, po cijele dane bi provodio u poljima – kroz suze je rekao Damir Vodička, otac nesretno preminulog Josipa. Susjedi ne mogu vjerovati da ga nema, kada su čuli što mu se dogodilo mislili su da se netko šali.

- Moj je Josip zaspao i nije se probudio - tek je toliko uspjela izgovoriti njegova majka Ljiljana.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

U prevelikoj su tuzi brat Marijan i sestra Anamarija, koji su se još protekloga vikenda družili s Josipom, smijali se i slušali njegove planove što će raditi ovog proljeća.

- On je sudjelovao u snimanju showa "Ljubav je na selu", no, te se epizode još nisu emitirale, a kako su nam rekli neće ni biti. Za nas je to završena priča – rekla je sestra.

Foto: RTL

Otac Damir je ispričao kako je teklo snimanje i petodnevno gostovanje ekipe iz Zagreba, nije baš oduševljen onim što je vidio tijekom snimanja. Zahvalio se ekipi i otkazao im je daljnje gostoprimstvo.

- Ne bih o tome, u ovim teškim trenucima, mogu samo reći Josip nije našao svoju ljubav, kako u životu, tako niti za vrijeme snimanja. Otišao je iznenada, ne znam kako ćemo se na to naviknuti, mislim da to nećemo moći nikada prihvatiti – rekao je Damir.

Foto: RTL

Prvu vijest o iznenadnoj smrti mladog Josipa Vodička, na društvenoj mreži objavili su članovi DVD Biškupci, čiji je član bio i Josip.

- Nažalost danas nas je napustio naš brat Josip Vodička. Josipe neka ti je laka zemlja i čuvao te Sv. Florijan! - napisale su njegove kolege iz DVD Biškupci.

U mjestu Bankovci, gdje je kuća Josipove bake, dvorište je puno poljoprivrednih strojeva, traktori, kombajni i priključni strojevi, mir je i tišina, nesretna starica ne izlazi iz kuće, čeka da joj dođe unuk i kaže kako danas ima puno posla u polju.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Prijatelji će ga pamtiti po njegovoj ljubavi prema pjesmi, plesu i motociklima.

- Bio je jako dobar prijatelj, spreman pomoći, jednostavno bilo je lijepo biti u njegovom društvu, mada ga je ponekada u njegovom poslu bilo teško pratiti. Volio je poljoprivredu, posebno voćarstvo, govorio je da još nije postigao ono što želi. Nažalost, neće mu se ispuniti želje – rekao je jedan od prijatelja iznenada preminuloga mladog čovjeka iza koga je ostao njegov sin iz braka.

Foto: RTL

Od Josipa se oprostila i voditeljica showa "Ljubav je na selu" Marijana Batinić (38).

- Ovo je zbilja tužna vijest. Tako mlad čovjek... Pamtit ću ga po tome što je bio dobar i simpatičan domaćin - rekla je. Sprovod je u četvrtak 23. siječnja u 15 sati na Gradskom groblju Krista Kralja.