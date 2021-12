Prije nego što je ušao u pubertet, bio je jedna od najvećih zvijezda na svijetu s milijunima dolara na računu. Pa je odlučio kako mu je dosta tog svijeta, umirovio se i nestao s radara. Nigdje ga nije bilo, da bi se onda pojavile vijesti kako je razvio ovisnost prema drogama, kao i fotografije, koje su potvrdile tadašnja pisanja medija. No, nekako se izvukao i danas je 'čist'. To bi bio ukratko život Macaulaya Culkina (41), no krenimo mi ipak redom...

POGLEDAJTE VIDEO:

Rođen je 26. kolovoza 1980. godine u New Yorku kao Macaulay Carson Culkin. Bio je ukupno četvrto od osmero djece svojeg oca, bivšeg glumca Christophera Corneliusa Culkina, koji ga je nazvao prema traperu i istraživaču Kitu Carsonu te britanskom političaru Thomasu Babingtonu Macaulayu. S majčine strane Culkin ima njemačke i norveške korijene, dok su mu očevi preci bili irskog, švicarskog, njemačkog i francuskog podrijetla. U doba kad je Macaulay rođen, obitelj nije bila u najboljoj financijskoj situaciji.

Otac, tad već propali glumac, radio je u lokalnoj crkvi, dok je majka Patricia Brentrup radila kao telefonski operater. Živjeli su u malom stanu, premalom za toliko obitelj, koja je samo postajala sve veća i veća...

S glumom je Macaulay počeo već u 4. godini te je jednako dobar bio u kazalištu, na televiziji i u filmovima, pa su uloge stalno stizale. Do uloge u filmu "Sam u kući" 1990. godine već je bio 'iskusan' glumac, koji je samo za ulogu u filmu "Uncle Buck" zaradio 40.000 dolara. O "Sam u kući" nećemo previše, više manje svi znate sve o tom filmu, ali ćemo zabilježiti kako je tad prvi put dobio šesteroznamenkastu plaću - ravno 100.000 dolara za ulogu nestašnog Kevina.

Film je postigao nevjerojatan uspjeh na kino blagajnama te je i danas jedan od najomiljenijih božićnih klasika, pa su Culkinove 'dionice' samo rasle. Za sporednu ulogu u filmu "My girl" iz 1991. godine dobio je milijun dolara, za 2. nastavak "Sam u kući" čak 4,5 milijuna dolara, a 1993. za ulogu u "Good son" dobio je pet milijuna dolara. No ni tu nije bio njegov vrhunac. Godine 1994., sa samo 14 godina, zaradio je 16 milijuna dolara za dvije uloge. Po osam mil. dobio je za "Richie Richa" te "Getting even with dad"...

I onda je odlučio kako je dosta. Mogao je tad tražiti i po desetak milijuna dolara za ulogu, ali u njemu više nije bilo ni volje, ni inspiracije, a, kako je i sam rekao, ni razloga da nastavi...

Vratio se školovanju i pritajio. Nije ga bilo gotovo cijelo desetljeće. O obiteljskoj situaciji nikad nije volio pričati, ali je u jednom intervjuu, tamo negdje 2004. kad se vratio glumi, priznao je kako nije imao najsretnije djetinjstvo. U međuvremenu je 2000. godine izgubio polusestru Jennifer Adamson koja je umrla od predoziranja 2000. godine.

- Otac je bio ljubomoran na mene jer mi je sve polazilo za rukom i postigao sam više do desete godine nego on u životu. Bio je nasilan i maltretirao me. Nije bio dobar roditelj- rekao je. Kako bi osigurao svoju zaradu, emancipirao se od roditelja.

- Nisam htio da me netko iskoristi - rekao je kasnije.

Već tada, 2004. godine, imao je iza sebe propali brak s Rachel Milner, a te godine je prvi put uhićen zbog posjedovanja droge i lijekova za koje nije imao recept. Prenoćio je u zatvoru te je na kraju kažnjen s 4.000 dolara i jednom godinom uvjetno.

- Svi su na mene gledali kao na neko zlatno dijete. Sjećam se scene sa snimanja filma s Marilyn Mansonom. Svi su u njega gledali kao da je nekakav Antikrist, a ja sam mu kupio prvu kutiju cigareta. Ja, zlatno dijete, korumpirao sam antikrista - pričao je kasnije glumac.

Gotovo cijele 2000. proveo je u vezi s Milom Kunis, a 2008. godine doživio je novu veliku tragediju. Njegova starija sestra Dakota umrla je nakon što je na nju naletio automobil. Nedugo zatim prekinuo je s Kunis, ali, kako su oboje poručili, ostali su u dobrim odnosima.

Uslijedile je nekoliko čudnih godina, kad je 'furao' pizza bend, a jednom su ga na nastupu čak gađali bocama pive, da bi se sve promijenilo kad je upoznao Brendu Song.

U četvrtom mjesecu ove godine par je dobio i prvo dijete, kći Dakotu nazvanu po Culkinovoj tragično stradaloj sestri. Vratio se i ozbiljnoj glumi u "Američkoj horor priči" kao Mickey. Za glumu je dobio hrpu pozitivnih recenzija, ali to je i očekivao.

- Nisam od onih ljudi koji idu za novcem. Bolje mi je napraviti jedan projekt godišnje, u kojeg ću vjerovati, nego hrpu bezveznih. Novca ionako imam da više ne moram raditi, a svejedno bi mogao dobro živjeti - rekao je jednom prilikom.

Intervjuima nije sklon, a pogotovo ga ljute pitanja o pokojnom Michaelu Jacksonu.

- Imali smo istu priču, iste očeve i naravno da smo se razumjeli. Nije baš da postoji velik broj ljudi s kojim možete pričati o takvim temama. Siguran sam kako nikad nije zlostavljao nikoga - rekao je u jednom intervjuu, ali i priznao kako je spavao u istom krevetu s pjevačem.

.- Ali siguran sam da nikoga nije zlostavljao. Nikad ničemu nisam svjedočio i nije bio takav tip - rekao je Culkin.

Za kraj podsjetimo se kako je legendarni Kevin navijao za našu reprezentaciju u finalu SP-a protiv Francuske, a nadamo se da će uz naše biti i iduće godine...Tad je objavio fotku uz opis "naprijed, Hrvatska"