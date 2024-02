Otac Hailey Bieber poručio je obožavateljima: 'Molite se za moju kći i njenog muža Justina'

U braku Hailey i Justina Biebera već neko vrijeme, pišu strani mediji, ne cvjetaju ruže. Haileyin otac, Stephen Baldwin, zabrinuo je obožavatelje kada je na Instagramu zamolio pratitelje da se pomole za njegovu kći i njezinog supruga Justina. Ipak, Stephen nije objasnio kroz što Hailey i Justin prolaze.

Stephen, inače brat Aleca Baldwina, podijelio je snimku pjevača kako svira gitaru i pjeva pjesmu "I Could Sing of Your Love Forever” sastava Hillsong Worship i uz nju poručio:

Foto: Instagram

- Kršćani, molim vas, kad pomislite na Justina i Hailey, odvojite trenutak i uputite malu molitvu njima, za njihovu mudrost, zaštitu i da se približe Gospodinu.

Originalnu objavu podijelio je Victor Marx, osnivač All Things Possible Ministries, crkvene zajednice u SAD-u. Victor je jednom prilikom rekao da se on i njegova supruga često mole upravo za Hailey i Justina.

Foto: TheImageDirect.com

- Postoje posebni izazovi s kojima se ljudi na visokim položajima suočavaju, a istovremeno neprijatelj ne želi da se oni približe Isusu - istaknuo je.