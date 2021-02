Woody Allen (85) već je neko vrijeme jedan od najomraženijih filmaša zbog optužbi za zlostavljanje svoje usvojene kćeri Dylan Farrow (35). Upravo o tome će govoriti novi dokumentarac 'Allen v. Farrow', čija je premijera zakazana na HBO-u 21. veljače. U dokumentarcu nema Allena, barem ne uživo, već samo s arhivskih materijala, snimljenih telefonskih razgovora te njegovih memoara izdanih 2020.

U kolovozu 1992., Dylan Farrow, koja je tada imala samo sedam godina, optužila je Allena da ju je seksualno napastovao u domu njezine posvojiteljice, glumice Mije Farrow (76) u Bridgewateru, Connecticutu. Kada je iznesena optužba, Allen i Farrow bili su u dvanaestogodišnjoj vezi i imali su troje djece: dvoje usvojenih Dylana i Mosesa i jedno biološko, Satchel (danas poznato kao Ronan Farrow).

Navodi se da se seksualno zlostavljanje dogodilo osam mjeseci nakon što je Farrow otkrila da Allen ima romantičnu vezu s njezinom usvojenom kćeri iz braka s Andréom Previnom, Soon-Yi Previn (50), koja se 1997. udala za Allena.

- Kada sam imala sedam godina, otac me ugurao u šupu naše kuće na jezeru i seksualno me napastovao. I ranije se to događao, od neprikladnog diranja do guranja palca u usta - govori Dylan u dokumentarcu, piše Daily Mail.

- Woody, s njom nešto nije u redu. Hoda po kući držeći se za vaginu. Spava sa mnom. Boji te se. Povrijedio si je. Ljuta sam na sebe jer joj nisam pomogla. Rekla mi je: 'Mama, nisi mi pomogla. Tata to nije trebao raditi, nije me smio povrijediti' - čujemo Miju kako govori u jednom telefonskom razgovoru s Allenom.

- Gdje te dirao? - pita Mia Dylan koja pokazuje na nogu.

- Ušli smo u podrum, a on me je počeo dirati - rekla je.

- Gdje? - upitala ju je Mia.

- Ovdje - pokazala je Dylan privatne dijelove u nanovo analiziranom iskazu koji je ocijenjen kao istinit.

Kada se vjenčao sa Soon-Yi, cijeli svijet ostao je u šoku. I sam redatelj je priznao kako nikad nije mislio da će se njihova veza razviti u nešto više.

- Započeo sam vezu s njom misleći da će to biti samo avantura, ništa ozbiljno. No onda smo počeli izlaziti, potom i živjeti zajedno i uživali smo u tome. Razlika u godinama nije se činila važnom, a čini se da je zapravo išla oboma u korist - izjavio je jednom prilikom redatelj koji je 35 godina stariji od supruge.