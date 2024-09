Otac Mike i Gibe Vasić otkrio kako je reagirao kada su njegovi sinovi promijenili spol

Blizanci Mika i Giba Vasić, koji su popularnost stekli u 'Big Brotheru' 2015. godine, promijenili su spol te se sad zovu Ana i Ivana Nikolić. Operaciju promjene spola ona i sestra imale su u razdoblju od 2018. do 2019., a kako su same rekle, koristile su fond dobiven od honorara od sudjelovanja u realityjima. Njihov otac Rade Vasić otkrio je kako je reagirao, piše Blic.

- To su moja djeca, kakva god da jesu, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati. - Moja djeca su sretna i imala su sretno djetinjstvo - rekao je Rade za Pink, prenosi Blic.

Ana je nedavno otkrila kada su ona i njezina sestra promijenile spol.

- To je bilo 7. prosinca 2018. ili 2019. godine. Mediji su to saznali prije dvije, tri godine, kada se moja sestra udala. To je bilo u Beogradu, sami smo platili operacije. Dobro se unovčio reality - rekla je Ana Nikolić, piše Blic.

Ana Nikolić, koja je prije promjene spola bila Mika Vasić, i njezin partner Stefan Gorda nedavno su ušli u srpski reality 'Zadruga - Elita'. Tamo su progovorili o odnosu te otkrili kako je Stefan reagirao kad je saznao da je Ana bila muškarac.

- Jesi li se zaljubio u Anu dok je bila pokojni Giba ili poslije? - glasilo je pitanje.

- Nije ona bila Giba, ona je bila Mika. Nisam ni znao da je to sve napravila, nisam pratio showove, nisam imao vremena. Živio sam u Srbiji... Bio sam mehaničar i vozio sam kamion - rekao je Stefan te otkrio da su se upoznali prošle godine preko Instagrama.

Ana se nadovezala i istaknula je da joj se Stefan svidio na prvi pogled.