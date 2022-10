Otac nestale Marijane Seifert: 'Pred nama je još jedna besana noć. Neka ova agonija završi'

U mjestu Dubrovčak Lijevi u ponedjeljak poslijepodne pronađeno je tijelo nepoznate žene, a korisnici društvenih mreža odmah su počeli sumnjati kako je riječ o nestaloj Marijani Seifert, pobjednici regionalnog Big Brothera za kojom se bezuspješno traga već šest mjeseci. Marijanin otac Ivo Kovačević rekao je kako još uvijek ne zna radi li se o njegovoj kćeri.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- U kontaktu smo s policijom, a sutra će se znati više. Nisu nam mogli kazati više detalja tako da ne znam ni u kakvoj je odjeći pronađena ta ženska osoba i bi li to mogla biti Marijana - objasnio je Ivo za Slobodnu Dalmaciju. Na upit jesu li članovi obitelji dali uzorak krvi zbog moguće DNK analize, Ivo Kovačević rekao je kako nisu, ali rado će to učiniti.

- To nije nikakav problem. Dat ćemo sve što treba! Pred mojom suprugom i menom je još jedna besana i neizvjesna noć. Samo želimo da se ova agonija što prije završi, teško je ovako živjeti - ispričao je Marijanin otac.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ovog vikenda Marijanog nestanka dotaknula se i njezina majka Gordana.

- Toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je pričati o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći to smo i rekli - rekla je za Kurir.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

