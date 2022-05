Otac ovisnik ju je tukao, u školi je vrijeđali zbog boje kože, a sa 17 ju je Jay Z lansirao u zvijezde

Kada se Robyn Rihanna Fenty 2005. kao 17-godišnjakinja probila na glazbenu scenu hitom 'Pon de Replay', nitko nije mogao ni sanjati kako će 14 godina kasnije postati najbogatija glazbenica na svijetu. Iako je njezin put do zvijezda dobro poznat obožavateljima, Rihanna se oduvijek trudila svoj privatni život skrivati od javnosti. O svom odrastanju na Barbadosu vrlo je rijetko govorila, no nije tajna kako je njezino djetinjstvo bilo daleko od idealnog.

Rihanna je odrasla u trosobnom bungalovu u Bridgetownu, uz majku Monicu, oca Ronalda te dvojicu mlađe braće.

- Bila sam samo mala otočanka koja je vozila bicikl, trčala bosa i puštala zmajeve - izjavila je jednom prilikom. No ispod površine, njezina svakodnevica bila je ispunjena strahom od nasilnih ispada njezina oca, ovisnika o alkoholu i cracku.

- Petak je bio najstrašniji jer je dolazio kući pijan. Primio bi plaću, a pola bi odmah otišlo na alkohol - rekla je Rihanna za Rolling Stone 2011. Kod Oprah je u suzama ispričala kako je očeva ovisnost uništila njezinu obitelj. Kupovao je drogu čak i kad su zalihe hrane i novca u kući bile na izmaku.

- Još kao mala naučila sam da se moji mama i tata svađali kad bi u pepeljari bila folija - rekla je Rihanna, misleći na pakiranje droge. Kada je imala devet godina, Rihanna je zatekla svog tatu kako puši crack.

- Imao sam problem s drogom. Robyn je jednom došla kući i vidjela me kako se drogiram. Bila je samo malo dijete i zbog toga me počela gledati drugačije. Nedugo nakon hodali smo ulicom i vidjeli nekog tipa kako spava na pločniku. Majka je rekla Robyn: 'I tvoj tata će tako završiti' - ispričao je jednom prilikom Ronald Fenty, koji je uz Rihannu i njezinu braću imao još četvero djece s četiri različite žene.

Uz sklonost prema porocima Ronald je imao i naglu narav, te je nerijetko udarao Rihanninu majku Monicu, a ponekad i djecu.

- Moja tata je bio zlostavljač. Kada bi udario mamu, nitko nije bio iznenađen. Nikada nije otišla u bolnicu... Nasilje u obitelji nije bilo nešto o čemu su ljudi govorili - ispričala je pjevačica.

Iako je njezina majka bila glavna žrtva očeva zlostavljanja, njegov bijes nije zaobilazio ni mladu Rihannu. Jednom prilikom ju je udario jer je poželjela ostati 10 minuta duže na plaži.

- Jako me ošamario. Potrčala sam kući s otiskom njegovog dlana na licu. Nisam mogla vjerovati - prisjetila se.

Teški životni uvjeti natjerali su Rihannu da se kao najstarija kći brzo osamostali i očvrsne. Tada je do izražaja došao i njezin poduzetnički duh, koji joj je kasnije pomogao da izgradi poslovni imperij. Naime, dok je Rihanna bila mlada, njezin je otac prodavao odjeću na ulici ili iz auta kako bi zaradio za život. Rihanna bi mu se ponekad pridružila, bilo zbog želje ili zbog potrebe.

- Prodavala je kape, remenje i šalove... Također bi kupovala slatkiše, stavljala ih u pakete i nosila u školu te zarađivala prodajući ih svojim prijateljima - ispričao je Ronald Fenty za The Sun, te dodao kako je oduvijek vjerovao kako će Rihanna jednog dana voditi biznis.

Rihannu je otac učio pecati, plivati, trčati i jahati. Uz to, bila vrlo talentirana za matematiku i kemiju te je u školi bila odlična učenica. Međutim, ni ondje nije bila pošteđena maltretiranja te se često našla na meti vršnjaka zbog svog izgleda i porijekla.

Naime, njezin otac bio je potomak siromašne irske zajednice, čije su članove često nazivali pogrdnim imenima. Rihannino prezime, Fenty, bilo je uobičajeno prezime za ovu grupu ljudi. Od druge djece se razlikovala i po boju kože, koja je bila nešto svjetlija od njihove.

- Odgojena sam na vrlo crnački način, no kad sam došla u školu zvali su me 'bijelom'. Promatrali su me i psovali mi, a ja nisam shvaćala zašto - ispričala je u intervjuu za Allure. Međutim, ona im je uzvraćala, ponekad i šakama.

- Cijelo školovanje su me zadirkivali. Prvo je bilo zbog boje kože, kasnije zbog malih grudi. No od prvog dana sam počela razvijati svoju 'debelu kožu'. Da toga nije bilo, nikada ne bih mogla preživjeti slavu - istaknula je Rihanna.

Zbog očeve ovisnosti i čestih svađa kod kuće, Rihannino mentalno zdravlje je patilo, te se počela odvajati od druge djece u školi. Ocjene su joj počele padati, a zdravlje joj se ozbiljno pogoršalo.

- Patila je od strašnih glavobolja i morala je na CT - ispričala je njezina majka Monica. Rihannine glavobolje su trajale od njezine osme godine do 14. godine, a liječnici nisu mogli utvrditi što uzrokuje bolne napade nalik migreni. U početku su vjerovali da Rihanna možda ima neku vrstu tumora, no rezultati su uvijek bili negativni.

Rihannine glavobolje zauvijek su prestale nakon što su se njezini roditelji rastali i okončali svoje svađe. Rihanna vjeruje kako ih je uzrokovao upravo emocionalni stres zbog obiteljskog zlostavljanja.

Imala je 16 godina kada se njezin otac odselio, a majka Monica ponovno je počela raditi kao računovotkinja kako bi uzdržavala obitelj. Rihanna je tada preuzela brigu o najmlađem bratu Rajadu, no to joj zaduženje nije ni najmanje teško palo.

- Bilo je to najbolje ljeto u životu - komentirala je kasnije.

Rihanna je odrasla uz karipsku glazbu i reggae, voljela je pjevati te je pobjeđivala na srednjoškolskim glazbenim natjecanjima. Iako se opisuje kao 'veliku štrebericu' te je planirala maturirati, na kraju se ipak odlučila posvetiti glazbi. Osnovala je grupu s dvije kolegice iz škole, te su nastupale u svakoj mogućoj prilici, pjevajući 'covere'.

Rihannin život zauvijek se promijenio kada je na ljeto 2003. producent Evan Rogers stigao na odmor na Barbados. Rihannina grupa, bez imena i glazbenog obrazovanja, uspjela mu se predstaviti na audiciji, a Rihanna se najviše istaknula.

Roger je ubrzo potpuno zaboravio na druge dvije djevojke te pozvao Rihannu na drugi sastanak, na kojem je bila prisutna i njezina majka.

Ponudio joj je da snimi demo traku, a iako je bila presretna, Rihanna je žalila što su njezine prijateljice isključene. Njezinu pjesmu Roger je poslao u Def Jam Recordings, gdje ju je poslušao novi izvršni direktor Jay Z.

Odmah ju je pozvao na audiciju, s koje je RiRi izašla s ugovorom za čak šest albuma.





