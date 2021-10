Ukrajinac Anatolij Androsovič, otac ubijene snimateljice Halyne Hutchins oglasio se prvi put nakon tragedije koja je u petak ujutro šokirala filmski svijet.

Androsovič kaže kako su on i obitelj potpuno shrvani stravičnom tragedijom koja ih je zadesila, no isto tako za to ne krive glumca Aleca Baldwina (63).

- Još uvijek ne možemo vjerovati da je Halyna mrtva. Majka će joj poludjeti od tuge. Međutim, ja Aleca Baldwina ne smatram odgovornim. Odgovornost je na osoblju koje rukuje rekvizitima i oružjem - rekao je otac preminule i dodao kako je Baldwin bio u kontaktu s Halyninim suprugom Matthewom.

Naime, Anatolij se trenutno bori da sa suprugom Olgom i kćeri Svetlanom odleti za SAD kako bi utješili unuka, Halyninog sina Androsa (9).

- Mali dječak jako je pogođen - izgubljen je bez majke - zaključio je Ukrajinac.