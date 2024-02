Otkazali svadbu da bi pomogli Bahri. Irena otkrila: 'Rasplakala sam se, bilo me strah za nju...'

Djevojke koje su tražile 'ljubav na selu' udružile su se da pomognu kolegici iz emisije, nekadašnjoj konkurentici. Spontano su organizirale humanitarnu akciju. Nakon što je Hrvatskom protutnjala vijest o udaji Irene Slopšek za Kamerunca Fonda, iščekivala se 'hrvatska svadba' na kojoj je Bahra Zahirović (59) trebala biti djeveruša.

Umjesto raskošne zabave, Irena i Fondo odlučili su imati skromni ručak s obitelji i prijateljima, a sav novac namijenjen za svadbu darovati Bahri za kupnju doma.

Svadbu zamijenili ručkom

- Bahra samo želi svoju kućicu, krov nad glavom. Nije lako živjeti u podstanarstvu, znam to iz vlastitog iskustva. Vrlo smo dobre prijateljice i, kad sam Fondu ispričala njezinu situaciju, složio se s tim da umjesto svadbe imamo ručak - govori nam simpatična Irena.

Foto: Privatni album

Bahru poznaje četiri godine. Upoznale su se na snimanju 12. sezone showa 'Ljubav je na selu', u kojoj je Bahra tražila ljubav kod Valtera Krastića a Irena kod Mire Vojvodića.

Bahra ispričala svoju tešku priču

- Nakon sezone Bahra me pozvala k sebi na kavu u Markuševec i tad mi je ispričala sve o sebi. Počele smo si pomagati novčano. Budući da ja imam auto, vozila sam je kamo god je trebala ići. Našla je posao u Češkoj preko oglasa i ja sam se rasplakala jer me bilo strah za nju. Nije imala novca, a tamo je trebala plaćati hranu i smještaj, mada je u oglasu bilo navedeno da je sve plaćeno. Kako je već tad, ne svojom krivnjom, bila u blokadi, nisam joj nikako mogla pomoći. Nakon nekoliko tjedana nazvala me oko ponoći i rekla je da je u Zagrebu - prisjeća se Irena pa nastavlja:

Foto: Privatni album

- Vlasnik kuće prodao je kuću, pa se s bolesnom prijateljicom morala iseliti, a dobri ljudi iz Njemačke dali su joj stančić da ga samo održava i plaća režije. Kako u tom stanu dugo nitko nije živio, Bahra je u skladu sa svojim mogućnostima uredila stančić. Vozili smo tapison, peć, boje za zidove... Uvijek me nasmijavala, a i dobro počastila. Za nju nikad nije bilo teško ništa učiniti jer ona duplo vraća.

Trebalo se slaviti na Valentinovo

Irena se za Kamerunca Fonda vjenčala u Africi. Drugo, hrvatsko vjenčanje, htjela je organizirati na Dan zaljubljenih jer bi tad imala dva razloga za slavlje.

- Tad je mojoj kumi Ines Petrić rođendan i super bi bilo sve svađe kandidata 16. sezone 'Ljubav je na selu' pretvoriti u lijepu ljubavnu i prijateljsku priču - objasnila nam je ranije Slopšek te dodala kako sve ovisi o papirima koje Fondo mora dobiti od hrvatske ambasade, a koji potvrđuju da u Hrvatskoj nije kažnjavan.

Foto: Privatni album

Organizaciju je prepustila u sigurne ruke njezine kume Ines i djeveruše Bahre. Ines je bila zadužena za prostor, a Bahra je trebala pripremiti čokoladnu tortu.

- A pjesme? Ovako kuma želi pjesmu 'Ti' od Doris Dragović. Ja volim veselo, uvijek mi je želja bila da mi na svadbi sviraju Soul Fingersi i voljeli bismo pjesmu 'Walking On Sunshine'. Fondo ima svoju pjesmu 'Tika Makanisi' koju stalno pjeva - govorila nam je Irena.

Foto: Privatni album

Posljednji put gledali smo je u 16. sezoni showa, u kojem je sreću tražila kod farmera Radoslava Biskupovića u Dugom Ratu. Iako ju je vodio na romantično putovanje, između njih se nije rodila ljubav.

- Mi smo prijatelji, a ono što sam ja tražio, ja sam našao - rekao je Radoslav prilikom romantična putovanja rijekom.

Foto: RTL

Ireni je tad bilo žao što su ostali samo na toj razini. Požalila se kako je u emisiju došla da nađe nekoga, ali u tome nije uspjela, a Radoslav joj je poručio kako je razumije.

Ipak, ljubav je kasnije pronašla s Fondom. Upoznala ga je preko društvenih mreža, a kasnije i u Yaoundéu, glavnom gradu Kameruna.

- Bila sam tamo deset dana. Oduševila sam se. Svidjeli su mi se hrana, perike i kosa koja je puno jeftinija nego kod nas - otkrila nam je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.