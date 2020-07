Otkrila tajnu vitkosti: 'Najteže mi se odreći brze i pržene hrane'

Slavonska pjevačica poznata po svojim energičnim nastupima izgleda sve bolje i bolje, a samo za 24sata Indira Levak otkrila je tajnu svoje istesane linije

<p>Tajna je da nema tajne! Svi traže tajnu vitke linije u prečicama bez puno muke i odricanja, a to i nije baš tako. Svi koji otkrivaju čarobne formule bez treninga i uravnotežene prehrane ustvari prodaju nam maglu i to često ne jeftino. Pa bih ja rado tajnu preformulirala u formulu moje vitke linije, a ona je redovita tjelovježba uz adekvatan program treninga, stručan nadzor mog supruga i uravnotežena zdrava prehrana. Ponekad i zgriješim kad je u pitanju hrana, ali grijeh je uvijek sladak, tko bi mu odolio - iskreno će pjevačica<strong> Indira Levak</strong> (46).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve Indirine transformacije</strong></p><p>Kad je u pitanju njen jelovnik, pjevačica ističe da je uravnotežen.</p><p>- Naš organizam nije tako banalan i jednostavan za razumjeti i ako netko već na prvom koraku napravi grešku kod izbora namirnica, ne može očekivati normalan rad i funkcioniranje organizma pogotovo u otežanim uvjetima kao što su učestali treninzi, dnevni stres, rad itd. Zato moju prehranu čine 65% proteini, 25% ugljikohidrati i 10% masti uz dodatke vitamina, minerala i dostatne količine tekućine. Imam sreću da o tome vodi brigu moj suprug koji je uistinu vrhunski stručnjak u tome pa puno toga usvojim hoću/neću... - govori pjevačica.</p><p>Najteže joj se odreći junk fooda, općenito pržene hrane.</p><p>- Tu spadaju prerađene namirnice sa začinima poput vrhnja, kolača i slastica, u načelu svega ukusnog - nasmijala se Indira.</p><p>Odnedavno pije i dodatke prehrani Inkospor, a riječ je o preparatima poput L-Carnitina koji daje energiju i sagorijeva masnoće, proteine za izgradnju mišića, vitamine i minerale neophodne za zdravlje organizma. Poznato je da Indiru trenira njen suprug <strong>Miroslav Levak</strong> (45) pa smo je pitali zna li joj ići na živce kad joj zada neku težu vježbu.</p><p>- Ponekad i samoj sebi idem na živce koliki sam perfekcionist, ma to ja onako malo glumim, a ustvari sam zahvalna na trudu koji ulaže u mene. On je daleko najbolji trener s kojim sam radila, prije svega vrhunski je stručnjak, psiholog i motivator. Sve gleda široko, kalkulira do zadnjeg detalja prilikom svake vježbe i obožava to što radi. Od 1.9. mi je najavio da će si uzeti još klijenata na privatne satove s obzirom na manje obaveza trenutno na terenu... pa tko želi neka ga potraži na Instagramu - ponosna je Indira na supruga.</p><p>Njen trening prilično je intenzivan.</p><p>– Moj trening je posebno prilagođen mojoj dobi, dnevnoj fizičkoj aktivnosti i cilju kojem težim. Naglasak je na moje energične nastupe koje još uvijek želim održati na istom nivou kao da mi je 25 godina samo bez povraćanja nakon istih! Obično trening započinjemo kardio vježbom mix 15 min orbitrek i 15 min spining bike HI-LOW intenzitetom. Zatim prelazimo na mix vježbi s opterećenjem, vlastitom težinom, skokove, marince ciljano na one mišićne partije koje najviše koristim na svojim nastupima.. a to su mišići trupa, gluteus, noge i listovi. Moj trening bez kardija traje između 15-20 min. Tu i tamo ubacimo i koji boks trening od 4-5 rundi - govori Indira.</p><p>Pitamo je ima li neka vježba koju posebno voli ili pak mrzi.</p><p>- Nijednu vježbu ne volim! Hahaha. Ali najlakše mi pada kardio, orbitrek, njega mogu vozit u nedogled. Najteži su mi marinci, piramida gluteus potisaka, čučanj i iskorak - kaže Indira. Nismo mogli zaobići na pitanje na koji dio tijela je najponosnija jer u posljednje vrijeme najčešće ističe istesane noge.</p><p>- Stalno nešto umišljam da nije kako bih htjela... Ali možda se najmanje stidim guze i nogu. Uvijek mi je na ženi lijepo vidjeti lijepo oblikovane noge kao što imaju vrhunske sportašice poput naše Sandre Perković kojoj sve dobro stoji, nego dva mršava neoblikovana štapića - kaže Indira.</p><p>Nameće se i pitanje koliko je smršavjela, no pjevačica kaže da nije puno.</p><p>- Gotovo sam stalno na istoj kilaži jer često u zadnje vrijeme kršim pravila ishrane, ali mi je moj suprug, svojim programom treninga, pomogao da se dobro utegnem pa to izgleda puno, puno bolje! Nisam još potpuno zadovoljna, ali to me motivira da moram još puno trenirati - kaže Indira.</p><p>I za kraj, što je njen pojam seksepila.</p><p>- Pojam seksepila je za mene kad netko drži do sebe, higijene vježbanja, istakne lijepo oblikovano tijelo s niskim postotkom potkožne masti, kad žena ima lijepo oblikovane noge, guzu, list, kad obujemo štiklu da se istakne ljepota tijela ne samo isključiva prekomjerna mršavost bez estetike uzrokovana isključivo izgladnjivanjem. Kod muškaraca naravno lijepo oblikovane ruke i ramena jer i muškarci itekako mogu bit seksepilni ako drže do sebe - zaključila je Indira.</p>