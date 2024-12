Otkrili detalje prekida Megan Fox i Kellyja: 'Ne može trpjeti to više, beba je sada najbitnija...'

Iako je nedavno holivudska ljepotica Megan Fox (38) objavila da čeka četvrto dijete, ujedno i prvo s Machine Gun Kellyjem (34), u utorak su strani mediji izvijestili kako je par prekinuo. Kako navodi Daily Mail, Megan je posumnjala da se on dopisuje s drugim ženama i bilo joj je dosta njegovog ponašanja.

Par je skupa bio pet godina, a kraj vezi došao je oko Dana zahvalnosti kada su bili zajedno u Coloradu.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

- Bilo joj je dosta svega - kaže izvor za Daily Mail.

- Dojadilo joj je njegovo ponašanje i način na koji ju je tretirao. Kada je zatrudnjela, on je mislio da će ostati s njime bez obzira na sve, a to nije tako. Beba koju nosi je sada najbitnija za nju i nije joj problem da to dijete odgaja sama - dodao je izvor.

Napomenuo je kako je glumica već prekidala s glazbenikom, no da se ovaj put 'to čini konačnim'.

- Njezini je prijatelji podupiru cijelim srcem i tijekom godina su ga stvarno počeli mrziti. I bojali su se da će se ovako nešto dogoditi - dodao je.

Foto: GIDE

Drugi je izvor rekao kako je glumici dosta 'srednjoškolske veze' punoj drame.

- Ta drama nikad ne prestaje! Sve je u redu tjednima, ma mjesecima, ali kada se posvađaju onda je sve ili ništa. Tako je bilo i za Dan zahvalnosti. Uvjerena je da je on vara, ili da ju je varao. Optužila ga je da se dopisivao s hrpom cura. Pa čak i ako je fizički nije prevario, ona smatra da je to emocionalna prevara - rekao je.

Glumica je trenutno u 6. mjesecu trudnoće, a sretne vijesti objavila je prije otprilike mjesec dana. Ima još tri sina iz braka s glumcem Brianom Austinom Greenom. Glazbenik Machine Gun Kelly također ima dijete iz prethodne veze, kćer Casie Colson Baker.