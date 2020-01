Otkrili bistu Ivi Gregureviću: 'Godinu dana je prošlo za tren'

Ivo Gregurević, glumac koji je nažalost prije godinu dana iznenada preminuo o svome stanu u Zagrebu, još je itekako živ za svoje prijatelje, s kojima je provodio svaki slobodan trenutak. U ponedjeljak su mu otkrili bistu na grobu u Donjoj Mahali kod Orašja, koju je kao i kompletno uređenje groba uradio Ante Jurkić, akademski kipar, veliki prijatelj Ive Gregurevića.

- Nekoliko mjeseci sam radio na izradi biste od bronce. Osim biste koja je teška oko stotinjak kilograma opločen je i grob kojim dominira brončana linija prekinutog života – pojasnio je Anto Jurkić.

Otkrivanju biste nazočili su i članovi organizacijskog odbora 25. Dana hrvatskog filma koji nose naziv Ivo Gregurević na čelu s predsjednikom Draganom Čovićem, liderom HDZ-a i HNS-a Bosne i Hercegovine. Vijenac su položili i svijeće zapalili prijatelji glumca, iz Federacije BiH i Vlade Posavskog kantina, te najbliži suradnici i prijatelji glumačkoga doajena.

- Godinu dana je prošlo za tren, no on nas je obvezao koliko to bilo teško za većinu Ivinih prijatelja, on je stalno s nama. To smo pokazali i danas kada smo održali sjednicu organizacijskog obora jubilarnih 25. Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević. Razgovarajući o Ivi i njegovom iznenadnom odlasku, dogovorili smo se da Udrugu nazovemo njegovim imenom. Ustvrdili smo da smo dva projekta koje smo planirali već realizirali, jedan je ovdje na groblju, a drugi u središtu grada. Za predstojeće Dane hrvatskog filma koji će biti zadnji vikend u kolovozu ove godine planirali smo da imamo gotovu monografiju posvećenju Ivi koju će raditi gospodin Vedran Mlikota s prijateljima iz glumišta kao i svi mi koji možemo pomoći - rekao je Dragan Čović, dodavši da na temelju vremena kojeg je proveo sa slavnim glumcem da je on knjiga nepročitana.

- Očekujemo da početkom ljeta to bude završeno. Danas smo definitivno dogovorili da županija otkupi obiteljsku kuću Ive Gregurevića kako bi se ona transformirala u Muzej Ivo Gregurević. Čini mi se da se ona energija pozitivna unatoč tuzi koju smo imali kada je on umro zadržala i da smo se okupili oko projekata, ne žalujemo, jer Ivo je bio vedar čovjek i na ovo nas je obvezao - naglasio je.

Čović je između ostalog rekao da će trebati ispisati na stotine stranica o Ivi Gregureviću, koji je kratko živio, ali ostavio puno traga.

