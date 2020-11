Otkrili su tajni kod i protokol u slučaju smrti kraljice Elizabete

Iako se kraljica odlično drži za svoje 94 godine te se i dalje redovito pojavljuje u javnosti, vlada već punih 68 godina te je njezina smrt nešto što se mora isplanirati

<p>Koliko god morbidno zvučalo, smrt se mora planirati - osobito ako ste glava najpoznatije kraljevske obitelji na svijetu. Prije nekoliko godina su u britansku javnost procurili izvještaji o tajnom protokolu, kao i brižno osmišljenoj proceduri u slučaju smrti kraljice <strong>Elizabete II. </strong>(94).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Do tih podataka su navodno došli kradljivci laptopa bivšeg tajnika Buckinghamske palače. Naime, iako se kraljica odlično drži za svoje 94 godine te se i dalje redovito pojavljuje u javnosti, vlada već punih 68 godina te je njezina smrt nešto što se mora isplanirati.</p><p>Službeni stav oko kraljičine smrti je - ne spominjite riječ kraljica i smrt u istoj rečenici. Britanski će službenici, čim stigne vijest o smrti, koristiti tajni kod 'London Bridge is down' (Londonski most je pao), tako da dojave svima koji trebaju znati taj podatak, no bez da se uzbunjuje javnost.</p><p>Ta će šifra otpočeti cijeli niz događaja i procedure o tome kako će obavijest biti priopćena javnosti. Budući da je kraljica i dalje nevjerojatno popularna, a dvor je imao priliku vidjeti masovnu reakciju na smrt člana obitelji nakon pogibije princeze <strong>Diane</strong>, očekuje se kako će taj događaj izazvati još veću žalost nego tragedija iz 1997. </p><p>Kraljica nije samo kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, već je ona i kraljica 16 drugih država, pa se očekuje da će milijuni ljudi diljem svijeta danima žalovati.</p><h2>Objava medija</h2><p>Prva će vijest naravno objaviti sama palača, a nakon toga će ona odmah biti prenesena na BBC-u, prekidajući sav prethodni program. Nakon gafa koji je nastao 2002. kad je voditelj BBC-a<strong> Peter Sissons</strong> u crvenoj kravati objavio smrt kraljice Majke, svi su voditelji dobili crne kravate koje drže pri ruci.</p><h2>Pitanje naslijeđa</h2><p>Ovo pitanje nije do kraja jasno, odnosno riješeno. Iako je sljedeći u redu nasljedstva princ <strong>Charles</strong> (71), mnogi spekuliraju da će njegov sin, znatno popularniji<strong> William</strong> (38), naslijediti krunu. Time bi se preskočila direktna linija nasljeđivanja, a izvori bliski palači otkrivaju kako nema šanse da se to dogodi.</p><h2>Sprovod i žalovanje</h2><p>Stručnjaci pretpostavljaju kako će se sami pogreb i ukop organizirati oko 12 dana, a kraljica će imati državnički pogreb, čije će troškove snositi cijela monarhija. Dok je sprovod princeze Diane gledalo preko 2,5 milijarde ljudi, pretpostavlja se da će kraljičin gledati njih još više.</p><p>Na dan sprovoda bit će zatvoreni burza, kao i banke. Između sprovoda i nove krunidbe moglo bi proći čak i do godinu dana, a u to doba će se morati redizajnirati brojni državni simboli - od novčanica i kovanica, do poštanskih marki i drugih memorabilija. Također, morat će se mijenjati i riječi himne koje danas glase 'Bože, čuvaj kraljicu' u 'Bože, čuvaj kralja'.</p>