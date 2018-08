Otkriven 'Gospodin Savršeni': Maneken traži 'pravu curu'...

On je savršene sportske građe, nestvarno bijelih zuba, kakvi se samo viđaju samo u snovima, i najljepšeg osmijeha na svijetu, on je bezobrazno zgodan! Neodoljiv, iznimno šarmantan i uglađen, prava čežnja svake žene! On je 'Gospodin Savršeni', najavio je RTL sudionika svog novog showa 'Gospodin Savršeni'. Riječ je o hrvatskoj verziji realityja koji je u zadnjih 16 godina emitiran u više od 30 zemalja, a kod nas s prikazivanjem počinje početkom rujna.

Djevojke se u showu bore za naklonost 'Savršenog' s kojim odlaze na romantične večere izlete i slično, te se pokušavaju što više s njim zbližiti dok se on ne odluči za jednu od njih. Partnericu u RTL-ovom realityju će tražiti Goran Jurenec (38) koji je snimio desetke naslovnica za modne časopise.

Goran se s manekenstvom počeo baviti kad je imao 27, a prije toga je bio profesionalni košarkaš koji je igrao u njemačkoj košarkaškoj Bundesligi. Rođen je u Berlinu gdje je odrastao, no svakog ljeta dolazi u Biograd na Moru. Goran je rekao kako je dosta težak teret biti nazvan 'Gospodinom savršenim' i kako je pokušao sve da se emisija ne zove tako.

- Ali svejedno hvala puno na komplimentu - dodao je Jurenec. Istaknuo je ida se u show prijavio jer bi 'volio naći pravu curu' što mu do sada nije uspjelo, pa se nada će mu sudjelovanje pomoći. Ipak, svjestan da je tražiti djevojku preko reality emisije malo 'riskantno' jer se dvoje ljudi ne upozna nužno dovoljno dobro.

Foto: Instagram

- Dat ću se potpuno u ovaj show, a to će valjda rezultirati nečim dobrim - rekao je Goran. Pozvao je cure da se prijave, ali i bake i mame da prijave unuke i kćeri.

Foto: Instagram

- Goran je točno dovoljno nesavršen da bude savršen - riječi su kojima je televizijska voditeljica Antonija Blaće (38) opisala Jurenca.

VIDI OVO: 5 celebritya čije su gole slike procurile u javnost.