Otkrivena je jeziva tajna o Anne Nicole i njenom ocu: 'Čovjek s kojim ne želite ostati nasamo...'

Ne prestaje se pričati o Netflixovom dokumentarcu 'Anna Nicole Smith: You Don't Know Me' o jednoj od najpoznatijih prsatih plavuša svih vremena, Anni Nicole Smith.

Odrasla u ruralnom Teksasu, Anna Nicole stekla je nacionalnu popularnost 90-ih godina kao Playboyeva zečica, a potom i model. Svjetsku popularnost stekla je 1994. godine kada se udala za 86-godišnjeg milijardera i tajkuna J. Howarda Marshalla kojeg je upoznala dok je plesala u jednom striptiz klubu u Houstonu.

Idućeg jutra su skupa doručkovali, a kad mu je rekla da se mora vratiti poslu, on joj je dao kuvertu punu novčanica od sto dolara. - Nemoj ići. Više nikada nećeš morati raditi - rekao joj je tad.

Već sljedeće godine, Marshall je preminuo. Mnogi ne znaju da se prethodno udala za Billyja Waynea Smitha kada je njemu bilo 16, a njoj 17 godina s kojim je dobila sina Daniela Waynea. Par se vjenčao 1985., a razveo 1993. godine.

2006. godine, tada 20-godišnji Daniel je preminuo u bolničkoj sobi svoje majke kada je došao vidjeti nju i svoju tek rođenu polusestru. Daniel se slučajno predozirao, a to je slomilo Annu koja je preminula u veljači 2007. godine, nekoliko mjeseci nakon smrti sina koji je bio najvažnija osoba u njenom životu. Na sprovodu je pokušala ući u njegov lijes, a tada je rekla da želi biti zakopana s njim. Ubrzo joj se ta želja i ostvarila.

Što se tiče njene kćeri Dannielynn Birkhead (16), čak šestorica muškaraca je tvrdila kako su oni očevi djevojčice, pa je sud naredio DNK testiranje. Među njima su bili i Annin odvjetnik Howard K. Stern, fotograf Larry Birkhead, Frederic Prinz von Anhalt (suprug slavne Zsa Zse Gabor) i njen bivši tjelohranitelj Alexander Denk. DNK testiranje je pokazalo da je Dannielynnin pravi otac Larry Birkhead (50) s kojim ona živi i danas.

Dokumentarac je otkrio brojne tajne i tragedije nesretne ljepotice, no jedna je tvrdnja posebno šokirala gledatelje.

Prijateljica pokojne starlete Melissa Byrum otkrila je da je njezin otuđeni otac pokušao spavati sa svojom kćeri nakon Playboyeve zabave 1993. godine. Anna je ranije unajmila privatnog istražitelja da uđe u trag njezinom ocu, Donaldu Hoganu, te je zatim pozvala njega i svog polubrata Donnieja da joj budu gosti na zabavi na kojoj je proglašena Zečicom godine u Los Angelesu. Nekoliko mjeseci nakon tog događaja se predozirala tabletama, a o ocu je prestala pričati.

- Moj otac nije tip čovjeka s kojim želite ostati nasamo. Nećete se osjećati sigurno. On je čudovište, ja sam ga se bojao - rekao je Donnie u dokumentarcu i otkrio da mu je otac ispričao kako je silovao sestru svoje supruge. Za silovanje Annine tete i još jedne tinejdžerice, u zatvoru je proveo šest mjeseci.