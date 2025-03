Otkriveni novi detalji oko smrti Genea Hackmana: Bio je mrtav 9 dana prije nego su ga našli?

Još uvijek se ne zna službeni uzrok smrti Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe. Par je preminuo ranije ovog tjedna, a ležali su beživotno u svom domu, dok ih nije pronašao jedan od njihovih zaposlenika. Iako se sumnjalo da su se otrovali ugljikovim monoksidom, ta je sumnja odbačena jer nisu pronađeni tragovi tog plina u njihovim tijelima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Kći Genea Hackmana: 'On je bio zdrav, vježbao je. Betsy se jako dobro brinula o njemu, falit će' | Video: 24sata/Video

Prema dosad objavljenim informacijama, Hackman je pronađen u predvorju pokraj kuhinje, a glumac je vjerojatno pao sudeći po tome što su njegove sunčane naočale i štap bili na podu. Njegova supruga pronađena je na podu kupaonice, a oko nje bile su razbacane tablete. Pokraj nje bila je i grijalica, a istražitelji vjeruju da je možda pala u vrijeme njezine smrti.

Foto: Profimedia/ilustracija

Javnosti se obratio i šerif grada Santa Fe, Adan Mendoza. On je potvrdio da je glumčev pejsmejker prestao raditi 17. veljače, devet dana prije nego što su Hackman i njegova supruga pronađeni, prenosi Fox News. Iako još nisu potvrdili da je to točan datum smrti, šerif je rekao da je to 'vrlo vjerojatno'.

Objasnio je i što slijedi dalje u istrazi smrti glumca.

- Analizirat ćemo podatke s mobitela, telefonske pozive, tekstualne poruke i fotografije u mobitelu kako bi pokušali sastaviti vremensku crtu - rekao je šerif.

Spomenuo je i da je važan redoslijed istrage.

- Jedna od ključnih stvari u istrazi je rekonstrukcija vremenskog slijeda, obično prije samog događaja, što nam daje puno informacija. U ovom slučaju radimo obrnuti vremenski slijed. Pokušavamo složiti sliku o tome kada su posljednji put komunicirali s nekim. Svjesni smo da je to izazov jer su bili vrlo povučeni ljudi. Trenutno nastojimo prikupiti sve te informacije. - nastavio je.

Foto: Profimedia

Također je spomenuo i da je nekoliko vrata na kući bilo otključano.

- Nema nikakvih znakova da se netko kretao kućom ili radio nešto neuobičajeno pa je teško odrediti jesu li preminuli istovremeno ili s malim vremenskim razmakom. Pokušavamo složiti sve informacije, a vjerujemo da će obdukcijski izvještaj biti ključan za ovu istragu. Vjerujem da su ulazna vrata bila zatvorena, ali ne i zaključana - dodao je.

Na pitanje jesu li Hackman i njegova supruga umrli istovremeno šerif je odgovorio: 'Mislim da je trenutno jako teško utvrditi točno vrijeme kada su umrli'.

Foto: Profimedia/ilustracija

Par u javnost nije često izlazio, a zadnji put su fotografirani u travnju prošle godine.